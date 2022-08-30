短短一條路有四間米其林餐廳 富豪生活圈房價曝

米其林公布獲選餐廳名單，有五間在五星飯店內，其餘皆是街邊店型態，若以區域來分，台北市中山區有13間，大安區8間，若以商圈來看，以大直商圈最夯，共有6間餐廳入選，其中最多米其林餐廳的路段，仍是由樂群三路蟬聯，可謂是「米其林無敵星星路段」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，樂群三路位於美麗華商圈周邊，住宅交易單價90~100萬左右，商業密度高，且近內科園區，企業高階商務聚餐多，又有西華富邦等水岸豪宅，屬於富豪生活圈，有十足消費力，頗能支撐這些餐廳的高消費市場，也讓大直成為米其林餐廳最大商圈。

張旭嵐指出，米其林餐廳評鑑標準五大準則，分別是食材準備程度、準備食物的技巧和口味的融合、創新水準(主廚所想表達的理念)、是否物有所值，以及用餐體驗與烹飪水準的一致性。

由於得面面俱到，因此所需要的資源和廚師創意功力頗高，其中有五間飯店都隸屬於五星飯店，包括三星的頤宮、二星的請客樓，一星的IMPROMPTU BY PAUL LEE、天香樓，文華東方的雅閣等，都有足夠的硬體和服務水準做後盾。

以台北市來說，中山區可謂是米其林最熱區，其中大直商圈樂群三路最夯，Raw、態芮、祥雲龍吟和教父牛排星級名單。

另外，晶華和晴光商圈，因日本觀光客多，因此也是不少道地日式料理聚集地，就算擠身巷弄也更顯風味。

今年台中名列米其林榜單的餐廳共有5間，其中緊鄰七期的單元二，就有兩家餐廳進榜，包括摘下2顆星的JL Studio，以及鹽之華，而七期本身也有Forchetta擠進榜單；另外資深美食商圈的西區公益路、科博館育德園道，亦各有一間餐廳入榜。