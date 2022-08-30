北市信義區公辦都更案今招商 總投資金額約28億元

國家住都中心今（30）日公開招商「臺北信義兒福A2基地公辦都更案」，該案總投資金額約28.18億元，基地面積約1329坪，受理申請截止日為12月27日，國家住都中心表示，此次招商有三大亮點，包括擴充機制鼓勵全街廓更新、公私產權分棟規劃及二階段審查，全街廓整合及開發構想納入評分標準。

「兒福A2基地（信義區雅祥段一小段16-11地號等土地）公辦都市更新案」位於臺北市信義區市民大道六段南側，距松山車站僅750公尺，鄰近饒河街及松江商圈，生活機能完善，屬優質住宅區，基地土地使用分區為第三種住宅區，此次招商依私地主參與意願將完整街廓劃分為本基地範圍及擴充基地範圍(Ⅰ、Ⅱ)，面積共計4,394平方公尺（約1329坪）。

國家住都中心表示，期待借重業者開發經驗，鼓勵出資人未來進場後在既有基礎下持續整合成就完整街廓的都市更新事業，打造「與鄰共好」的住居環境。未來如能成功將擴充基地整合納入更新範圍，也在既有的權利變換機制下創造了讓投資人的努力能夠反映的招商條件。

國家住都中心指出，A2基地完成都市更新後國家住都中心與公有土地部分集中分回1棟，以庇護工場、社會住宅及一般出租住宅為主，提供不同族群空間使用選擇；私地主與出資人共同分配1棟，規劃零售店鋪及住宅，強化地區商業機能。更新後之公私產權將以分棟獨立管理，共享共榮生活機能之方式，打造與鄰共好的居住環境。

A2基地位於甫完成招商的兒福A1基地南側，2塊兒福A基地未來將相輔相成，發揮1加1大於2的更新效益，讓住戶享受更新的果實。

二階段審查，全街廓整合及開發構想納入評分標準

國家住都中心表示，A2基地將全街廓劃分為1個本基地範圍及2個擴充基地範圍(Ⅰ、Ⅱ)推出招商，此次商評分除招商本基地範圍建築設計相關規劃外，全街廓整合及開發構想亦納入評分。