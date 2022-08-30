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新北工業地產交易連4年破百億 潛力股在這一區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北市工業地產加計廠辦交易，自2018年起連續四年都有破百億的交易規模，隨著持續有新建、擴廠需求，林口可望躍升為下一波工業地產發展重點。圖／信義全球提供
新北市工業地產加計廠辦交易，自2018年起連續四年都有破百億的交易規模，隨著持續有新建、擴廠需求，林口可望躍升為下一波工業地產發展重點。圖／信義全球提供

信義全球資產管理觀察上市櫃法人在新北市的工業地產加計廠辦之交易，自2018年起，連續四年都有破百億的交易規模，今年前七月規模也逼近百億，顯見在中美貿易戰持續影響下，台商攜帶資金返台投資，新建、擴廠需求引爆全台工業地產買氣。

信義全球表示，隨著既有工業區產品陸續飽和，預計於2022年底完工的林口工一工業區，以地理位置、軌道建設、及周邊大型開發案等優勢，可望躍升為下一波工業地產發展重點。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，新北市統計有近2萬家工廠登記，由於鄰近台北市、桃園市，便捷的交通建設與產業群聚優勢，讓新北市成為公司投資設廠的熱門選項。

根據信義全球資產統計，新北市工業地產加廠辦交易規模自2018年121億，開始逐年攀升，至2021年達311億為歷年之最，今年至7月累計交易規模已91億，有機會達成近五年都有破百億的交易規模，可見工業地產剛需強勁，驅動產業鏈積極布局。

林建勛分析，新北市工業地產與廠辦交易目前主要落在汐止、土城，但隨著現有工業區使用空間趨向飽和，國際趨勢朝向5G、人工智慧、綠色能源發展，產業轉型升級推升企業希望取得大面積基地設廠的需求，因此政府目前積極開發的新產業用地，已成為未來的熱門選項。

其中預計於2022年底完工的林口工一工業區，可望釋出20萬餘坪的產業專用區土地，預期吸引綠能、半導體、醫療生技等高端科技產業進駐，有機會成為下一波新北市工業地產交易重點區域。

林建勛表示，林口生活圈有三井OUTLET、環球購物中心等大型購物商場題材；東森（2614）集團已於林口投資逾100億資金，打造全球營運總部；加上國際媒體園區、智慧物流園區、林口新創園等大型園區開發計畫，串接周邊工二、工三、工四、華亞科技園區，形成完整的工業科技產業廊帶。

他表示，各項利基吸引企業進駐，將促進工業地產各項產品需求，今年上市櫃法人亦可發現有科技業進駐林口，其中互動國際（6486）以2億元取得位於工二工業區廠房，作為營運自用。

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