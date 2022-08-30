潘杰賢強調獨資成立壹蘋新聞網 未聘任前行政總裁

科技創業家潘杰賢計畫收購台蘋新聞網，今天公開說明「五不一絕對」，包括不用品牌、不用網址、不接觸個資、不使用資產、不介入中立，絕對遵守法律。他表示，幾個月前和香港商人黃浩談到收購台灣蘋果新聞網的狀況，但評估所得到的文件無法完成交易，最後由他以獨資的龍丞資本成立壹蘋新聞網，接手台蘋新聞網的所有員工，預計一年將花新台幣3-4億元建立公司。

先前台灣蘋果日報行政總裁葉一堅對台蘋員工表示，已經找到新買家，他也將到新公司擔任「榮譽主席」。不過潘杰賢今天明確表示，壹蘋新聞網和台蘋完全無關，不會用共平台，黃浩不會加入經營，跟黃浩也完全無關，另外，新公司沒有聘用葉一堅。

他表示，也希望壹蘋新聞網盡快獲利，需要一段時間，所有可以流量變現的方式都會進行，包括與其他業者合作、電子商務、直播等都會加入。他強調，不是把報紙弄一個App和網站就變成新媒體科技，必須往各商業模式去思考。

他也坦言，雖然招募了大部分台蘋員工，但薪資部分有做部分的調整，目前也完全沒有出紙本計畫。先前有民間團體質疑新網站將挪台灣蘋果新聞網資料庫，他說，不但不會挪用，他也呼籲主管機關可以關心這件事情，不要交易沒有完成，卻有有心人士把台蘋資產轉走，他也很在意。