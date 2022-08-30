去年一半房貸族年收入不到80萬 專家揭買房法

房價這麼貴，房子都是有錢人在買？樂屋網統計聯徵中心資料指出，去年全台超過一半的房貸族，年收入不到80萬元，購買的房屋價格落在880萬到980萬元間。年收入超過400萬元以上的高收入族群，只佔總體房貸的2.52%。

根據聯徵中心資料，去年全台有18.4萬筆房貸，其中年收入未滿40萬元族群有2.6萬筆房貸，年收入40萬到80萬元的族群貸款筆數最多，達6.6萬筆，合計逾9.2萬筆，超過五成，房價則落在880-980萬元間。

特別的是，年收入未滿40萬元的族群，平均購屋鑑價近980萬元，高於年收入40萬到80萬元的族群，買的880萬元房產。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，該族群每月3.4萬元的月薪，至少有2.7萬元要拿來繳付房貸，一般人實在難以負荷，較為合理的情況，應該是有其它資金挹注，或跟他人合資，或讓親友借名登記。

年收入280萬元以上的族群，購屋總價就突破2000萬元，購屋坪數也多半來到6、70坪左右，其中年收入在320萬到360萬元的族群，購屋面積達64坪，但年收入360萬到400萬元的族群，購屋面積反而縮減到62坪的狀況。

至於年收入最高族群買的房子也並非天價，資料顯示，年收入400萬元以上的族群，申貸的房屋價值大概落在2800萬元，相較收入未滿80萬元的族群，購入880萬元的房子，這些族群年收入是人家的5倍，但買的房子僅人家的3倍。

另換算這些族群的月收入超過33萬元，每月房貸約7.9萬元，大約只佔收入23%，顯見該族群並非真的需要貸款來買房，而是利用低利房貸操作財務槓桿，將資金運用於其它地方。

洪安怡指出，央行對於豪宅，也就是所謂的高價住宅有放款限制，包含台北市總價7000萬元以上，新北市6000萬元以上，其他地區4000萬元以上的住宅，放貸成數僅4成且無寬限期。