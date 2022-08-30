台中李方艾美酒店試營運開出紅盤 首日住房率達五成

全球疫情逐步解封，總投資金額達80億元的「李方艾美酒店」，今（29）日起試營運，成為萬豪集團在台灣第21個據點，以及中部地區最高級酒店；值得注意的是，酒店首日住房率開出紅盤、高達五成。

業界表示，隨著「李方艾美酒店」的營運，也點燃中部國際連鎖酒店市場的戰火。

市調指出，今年除了「李方艾美酒店」之外，位於台中港區、屬於法國羅浮宮酒店集團的震大「金鬱金香酒店」，也將於9月開幕營運；而明年則有「台中勤美洲際酒店」，以及興富發「安達仕酒店」陸續加入戰場。

另外，台中商銀在七期規劃的總部大樓，也傳出將引進萬豪集團旗下最高等級「JW Marriott」酒店進駐，合計近幾年國際星級酒店將為台中增加至少1,000個以上房間。

業界指出，國際連鎖酒店集團紛紛將目光瞄準台中市場，除了因為台北市場趨於飽和之外，近幾年中部科學園區發展快速，台積電、台灣美光等國際半導體大廠持續擴廠，加上中部又是離岸風電發展重鎮，都大幅增加台中市場能見度。

業者表示，這些科技大廠或風電大廠的工程師，為了確保住的品質，幾乎都是以國際品牌連鎖酒店為優先考量，而廠商在與飯店簽約前，也都會確認與國際消防、安全及服務規格是一致的，信賴度也比較高。

位於台中火車站前的李方艾美酒店，是由李方酒店管理集團與萬豪酒店集團攜手打造的頂級酒店品牌，地上27樓，共規劃228間客房，以及多個不同風格的餐飲空間、大型宴會廳、健身房、會議廳及露天高空泳池等。

值得注意的是，李方艾美酒店客房最小坪數自13坪起，標榜為台中國際級酒店中最寬敞，無遮蔽的遼闊視野，180度收納台中市景，傍晚時分並可欣賞落日餘暉。