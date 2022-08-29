台蘋新買家潘杰賢 明公開說明《壹蘋新聞網》未來規劃

台灣蘋果新聞網交易案引發各界熱議關切，台蘋的大量解僱將在8月31日生效。但外界各種傳言不斷，目前台灣蘋果新聞網的新買家、科技創業家潘杰賢確定明日上午舉行記者會，首度面對媒體，說明台蘋員工未來動向，以及對新創平台《壹蘋新聞網》的規劃。

先前「蘋果新聞網」確定在8月31日熄燈停止營業，據傳買家潘杰賢以「沒把握政府可同意通過」交易，因此以旗下「龍丞創意」從9月起聘用原台蘋員工。民間團體指出買家潘杰賢會以「共同平台」為名，使用蘋果日報(含壹週刊)資料庫的資料，並要求文化部監督蘋果日報業務終止後個人資料處理方法。

蘋果新聞網日前在網站貼出「個資聲明」，表示對於新聞部及資料室所保有之新聞及新聞素材資料等著作財產權資產，會以封存方式處理。蘋果新聞網聲明指出，「對於新聞部及資料室所保有之新聞及新聞素材資料等著作財產權資產，本公司會以封存方式處理；另關於投稿、受訪者部分，因該內容屬於投稿者及受訪者針對公眾議題對外發表之公開資訊，屬於合法公開之新聞資料，如針對個案有涉及未公開發布之部分，本公司將依照個人資料保護法施行細則 第21條之規定將隨同本公司新聞資料一併封存。」