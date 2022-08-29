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新北雙語國小周邊房市夯 三峽、林口各2所滿額學校入榜

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

房仲業者統計實價資料，發現近三年來七所滿額雙語國小學區房價都至少有一成漲幅，其中三峽區的龍埔國小學區增值28%最多，區域房價從每坪2字頭走向3字頭，顯示雖然我國人口結構走向少子化，不過具特色、生活條件佳的學區、其周邊房市依然受買方青睞。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，新北市熱門雙語學區生活機能佳，房價較台北市親民，吸引家庭購屋落戶，房價自然受到自住買盤加持；從新北市滿額七所雙語國小來看，三峽區及林口區各有兩間入榜，三峽的兩間國小房價漲幅甚至超過二成。

大家房屋統計實價登錄資料發現，近三年來新北市七所滿額雙語國小漲幅均逾12%，其中又以三峽龍埔國小周邊房市年漲幅達28%最高，區域每坪成交均價達35.9萬元，其次為中和光復國小的25.3%、三峽北大國小的22.7%居第三，區域每坪成交均價各達47.6萬元、34.2萬元。

大家房屋北大學成加盟店店東黃品心指出，三峽北大特區街廓整齊，具高速公路優勢，聯外交通便利，近幾年機能日漸成熟，頗獲小家庭、新婚及退休族群青睞；由於龍埔國小年年滿額，故再設立北大國小，並自2016年正式招生，同樣成為熱門滿額小學，顯見北大特區學齡人口激增情況，讓區域房價與10年前相比幾乎翻倍成長。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，購買學區宅首要注意設籍時間及學區範圍，例如設籍要在入學前二至三年，且各所國小規則不一，買方需多加留意。另一方面，學區範圍並非一成不變，建議事先詢問學校入學條件，避免花大錢買房，卻擠不進中意的學校。

學區 北大特區 房價

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