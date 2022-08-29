富邦媒開學商機湧現 開學用品買氣月增飆四成

本周迎來開學日，開學商機湧現。富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，返校必備的書包、K書專用桌椅、幼童睡袋及文具小物等各式求學用品買氣飆升，本月銷售較上月成長達四成。今年以具備減壓功效的「護脊書包」、符合各年齡需求的「成長型傢俱」及便攜好收納的「四季可用睡袋」最受消費者青睞。momo也趁勢祭出檔期活動搶攻買氣，預計帶動開學季銷售年增突破三成。

momo購物網據站上銷售觀察，現代人注重學齡孩童的骨骼健康，因此符合人體工學兼具減壓功效的「護脊書包」買氣攀升，約佔整體兒童書包銷售8成，又以守護孩童行走安全的「發光反光款」及提升上學樂趣的「Q版卡通設計」為家長們挑選書包的首選。如新品「Tiger Family」小學者護童安全燈超輕量護脊書包 Pro 2，單月熱銷破600組。

其次，具備升降式設計的「成長型書桌椅」可多段調整高度及桌面傾斜角度，也是選購焦點。如月銷300組的「MyTolek 童樂可」原木學學椅，從椅面到腳踏墊皆能自由調整超萬用。

此外，為讓孩子在幼兒園午睡也像在家一樣舒適，便攜易收納的「睡袋」亦躋身熱賣行列，其中標榜「一體成形」、「四季可用」為觸動家長下單的關鍵因素。像是主打冬夏兩用的「Embrace 英柏絲」天絲兒童睡袋，冬季可放入專屬被胎加倍保暖，單月狂賣400組；另有全程台灣製造的「HongYew 鴻宇」防蹣抗菌美國棉兒童睡袋也是熱賣夯品。