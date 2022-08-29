環保署：電動車鋰電池回收費率調整尚未定案

環保署今（29）日表示，電動運具與儲能市場己大幅成長，未來必然有大量廢棄及回收處理問題。依廢棄物清理法第16條規定，應負回收、清除、處理責任之業者，應繳納回收清除處理費，作為資源回收管理基金。所徵收費用，用於未來電池廢棄時所需回收處理費用。倘若業者日後其電池或含電池產品未於國內廢棄處理，並採降階二手品方式輸出至國外，則可辦理回收清除處理費扣抵。

目前電動汽機車主要使用鋰三元電池、鋰鐵電池，含鋰鈷鎳等有價金屬，國內有精鍊技術，但因車用電池所需拆解處理成本較高，需引導目前國內處理體系，提升產業規模與技術層次，以擴增國內處理量能，使金屬資源能留在國內循環使用。

環保署去年7月起調升鋰三元電池及鋰鐵電池補貼費率，由原本單一補貼費率每公斤55元，調高為每公斤114.5元及94.5元。實施一年來，已提高產業投資設廠，包括電池材料商、儲能電池製造業、電動車品牌商、處理廠、精煉廠等，均陸續提出國內設廠或增加產線的規劃方案，確實有助於產業鏈之形成。

去年考量車用及儲能系統之二次鋰電池生命週期長，且為能兼顧電動車產業發展與建構國內處理能力，徵收費率維持每公斤39元未調整。

不過在補貼費率遠高於徵收費率的情形下，且因應未來大量廢棄，仍需逐步調整差距，以推動製程改善及技術升級，以鼓勵料留台灣，建立完整再利用的電池循環產業鏈，始能有助國內電池相關動靜脈產業永續發展。

環保署表示，針對徵收費率調整及擴大納管範圍草案，今年7、8月陸續與相關業者召開研商會議。8月25日即邀請二次鋰電池相關責任業者研議相關配套措施，討論二次鋰電池未來成長數量趨勢、回收清除處理費率調整（包括差別徵收費率、電池護照及添加再生料等）、單只電芯重量1公斤以上之鋰電池納入公告應回收廢棄物範圍等內容，目前草案並未定案，尚在收集業者意見階段，歡迎各界提供意見作為施政參考。