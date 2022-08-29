明基材攜手雲林縣政府 守護長者照護

根據內政部統計資料，雲林縣為全台老化縣市第三名。偏光片廠明基材料（8215）秉持在地關懷的理念，捐贈4,000多套Xpore醫療級防漏中單、床包組、防護衣等物品至雲林縣社會處供長者照護使用，由總經理劉家瑞代表捐贈，縣長張麗善出席代表受贈，與雲林縣政府一同提升照護品質，善盡關懷責任。

縣府有感縣內人口改變及對縣民的的照護活動，積極與民間團體共同規劃高齡友善政策及活動，亦多次獲得台灣健康城市暨高齡友善城市獎項肯定。

劉家瑞表示，明基材在雲林設立工廠逾12年，堅持發展對環境永續有利的產品與技術。秉持取之雲林、用之雲林的理念，持續在雲林投入社會關懷與公益活動，除了長期購買在地小農的農產品、為偏鄉孩童舉辦賽恩斯科學營，這次捐贈醫療級防漏中單、床包組等物品給當地的照護機構，為守護當地居民貢獻一已之力，盡到企業公民的責任。

明基材表示，旗下防水透氣織物品牌Xpore的創新環保技術除了可完全阻擋雨水、讓濕熱汗氣通過外，更可阻隔環境中的有害因子，達到真正持久防水防風、並維持透氣舒適。秉持企業永續發展與綠色承諾，Xpore採用環保無溶劑製程，確保不會產生對環境與人體有害的化學物質，兼顧環保與絕佳機能性的優異表現。