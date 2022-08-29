明基材攜手雲林縣政府 守護長者照護

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導
明基材料總經理劉家瑞（左）代表捐贈4,000多套Xpore醫療級防漏中單、床包組、防護衣等物品至雲林，由縣長張麗善（右）代表受贈。圖／明基材提供
明基材料總經理劉家瑞（左）代表捐贈4,000多套Xpore醫療級防漏中單、床包組、防護衣等物品至雲林，由縣長張麗善（右）代表受贈。圖／明基材提供

根據內政部統計資料，雲林縣為全台老化縣市第三名。偏光片廠明基材料（8215）秉持在地關懷的理念，捐贈4,000多套Xpore醫療級防漏中單、床包組、防護衣等物品至雲林縣社會處供長者照護使用，由總經理劉家瑞代表捐贈，縣長張麗善出席代表受贈，與雲林縣政府一同提升照護品質，善盡關懷責任。

縣府有感縣內人口改變及對縣民的的照護活動，積極與民間團體共同規劃高齡友善政策及活動，亦多次獲得台灣健康城市暨高齡友善城市獎項肯定。

劉家瑞表示，明基材在雲林設立工廠逾12年，堅持發展對環境永續有利的產品與技術。秉持取之雲林、用之雲林的理念，持續在雲林投入社會關懷與公益活動，除了長期購買在地小農的農產品、為偏鄉孩童舉辦賽恩斯科學營，這次捐贈醫療級防漏中單、床包組等物品給當地的照護機構，為守護當地居民貢獻一已之力，盡到企業公民的責任。

明基材表示，旗下防水透氣織物品牌Xpore的創新環保技術除了可完全阻擋雨水、讓濕熱汗氣通過外，更可阻隔環境中的有害因子，達到真正持久防水防風、並維持透氣舒適。秉持企業永續發展與綠色承諾，Xpore採用環保無溶劑製程，確保不會產生對環境與人體有害的化學物質，兼顧環保與絕佳機能性的優異表現。

明基材 張麗善

延伸閱讀

鄧麗君浮空投影音樂會加開場次 雲林縣民限定開搶

雲林縣選舉登記開跑 出動熱氣球 選委會熱鬧滾滾

蘇治芬質疑張麗善未搭上綠能列車 縣府：是中央主導

張麗善全代會接下球棒 誓師繼續為雲林拚好日子

相關新聞

智慧經營／林麗珍 創造贏的機會

日盛投信致力積極創新與嚴控風險中取得最佳平衡點，總經理林麗珍最重視員工誠信、強調團隊合作、堅守永續發展，將當責同仁視為公...

發現薇趨勢／Netflix、YouTube大不同

數位內容界近期波動不斷，其中又以影音串流平台最為熱鬧。

管理錦囊／打造安心環境 留住人才

根據HRE（Human Resource Executive）2021年的報告指出，60%的公司領導人將員工招聘與留任列...

商業興觀點／點砂成金 發揮數據價值

根據IDC預估，由於各種數據、即時資料不斷被創造及累積，2025年全球資料量將成長至163ZB，是2016年的10倍，因...

小七一杯五百元咖啡，到底誰會買？

7-ELEVEN旗下「不可思議咖啡」日前宣布，8月24日將破天荒推出史上最貴的頂級阿里山藝伎咖啡，一杯最貴高達500元，限量200杯，限定在18家門市販售，震撼超商咖啡市場。

台蘋新買家潘杰賢 明公開說明《壹蘋新聞網》未來規劃

台灣蘋果新聞網交易案引發各界熱議關切，台蘋的大量解僱將在8月31日生效。但外界各種傳言不斷，目前台灣蘋果新聞網的員工科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。