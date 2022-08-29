張國煒不想回長榮航！只想做好星宇 目標五年後獲利

星宇航空發言人聶國維看好後疫情時代的航空復甦商機，新機加入下今年擴增東南亞、東北亞航線，經濟規模擴大帶動下，預計5年後可望開始獲利，東北亞、東南亞都還會開闢新航線。聶國維也表示，張國煒不想回到長榮集團，只想把星宇航空做好，接下立榮航空董事長，主要是家人支持再加上是大股東的關係，然而立榮跟長榮航空（2618）業務上有著關係密不可分關係，短時間內很難去切割，合作才能互利。

星宇航空已經準備好要搶攻後疫情時代航空業的復甦商機，期待政策能鬆綁，包括總量管制的額度增加，星宇會隨著政策的變化，增加航線布局，很幸運星宇航空今年會交13架新機，目前機隊總規模累計達19架，剛好迎接明年航空業全面回春的商機。

新機加入後，星宇會全面強化航線布局後，星宇的營運布局規模放大，新機交機後成本會跟著同步攀升，布局綿密且達到經濟規模後，預計五年後會開始獲利。

星宇機隊訂單其中包括321neo 13架、350-900有10架、350-1000為8架、330neo 8架，總機隊數達39架。配合新機陸續加入，今年會先強化亞洲區間航線布局，明年要開闢美國線，搶攻東南亞的轉機商機，開始進軍美國市場，歐洲市場則排進第二輪布局目標當中。

截至目前為止，星宇的已經交機概況，321neo 已交9架， 330neo交2架，2022年底前將再交機8架321neo交4架、330neo交2架、350-900交2架總計2022年底，機隊規模將達到19架；2023年預計再交2架350、4架330neo。

聶國維進一步表示，張國煒不想回到長榮集團，只想把星宇航空做好，立榮航空張國煒個人是大股東，就算哥哥們推選舉出來當董事長，他個人也表明只是代管立榮航空，中間還有許多問題要解決，包括系統、人員的問題，都不能立即解決，最少要花個2、3年的時間整合。

立榮航空提供國內運能達到40%，長期的營運模式，立榮跟長榮航空早就有密不可分關係，很難立即去切割，現在這個階段非常困難，最好的方式，還是讓長榮航空跟立榮一起合作下去，讓全體台灣人得到行的保障，不要說星宇接下營運後，貿然去做切割，將來產生負面效果，這對大家都不好。