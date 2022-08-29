中華郵政啟動無人機物流投遞試飛 開創智慧物流新發展

中華郵政公司配合交通部無人機發展政策持續推動郵務創新應 用，於今（29）日舉辦「尖石鄉遙控無人機物流投遞試飛啟動儀式」，由總經理江瑞堂主持，並邀請交通部部長王國材、中強光電集團董事長張威儀、中光電智能機器人公司董事長薛建秋、交通科技產業會報資深顧問宣明智及民航局局長林國顯等多位貴賓蒞臨見證，首次展現以25 公斤以上之遙控無人機在超過20 公里以上之山區固定航路上，成功將郵件、口罩及快篩試劑等醫療物資由尖石鄉公所運送至新光國小(新光部落)。

江瑞堂表示，本次試飛是與中光電智能機器 人公司合作，不僅驗證我國無人機在越嶺、溪谷地形飛行及自動飛航控制系統的技術驗證，當有災難發生且造成郵路中斷時，無人機便可以擔任救援角色將物資快速投放現場，建立無人機在偏遠地區運送郵 件及緊急救援物資的創新模式，更開創智慧物流新發展。

王國材指出，本次試飛活動最大特色在於落實固定 航路飛行及提供緊急物資服務，同時也完成首架無人機安全檢驗，以確保無人機性能符合實際運送環境，特別是本次總飛行距離長達21.2公里、海拔高度落差達1，580公尺，在歷經至少65小時以上共700次起 降，及全程54趟驗證本次飛行航路及運送安全，並特別肯定中華郵政公司、中光電公司及民航局的努力，讓本次活動呈現與過往不同的意 義並樹立新的發展里程碑。交通部將持續推動無人機各項應用及良好發展環境，以促進產業創新應用並與國際接軌。

本次活動另安排民航局報告我國無人機物流作業能力審查及檢驗 辦理情況，林國顯表示，民航局已建立國內無人機物流作業指引標準，另包含無人機實體飛行控制、機體結構、動力、通訊、全自動飛行等項目之審驗，為爾後無人機飛行審查建立完善SOP標準程序，而中光電智能機器人公司亦報告本次尖石鄉無人機物流整個載貨試飛歷 程及驗證試飛各項重點，透過 PoC(Prove of Concept 概念性驗證)、PoS (Prove of Service 服務性驗證)、PoB(Prove of Business 商業性驗證)， 創造無人機實證落地機會。交通部王國材部長亦強調透過本次公私合作成功發展經驗，可作為其他偏鄉推動無人機物流及醫療物資投遞成功之示範。

中華郵政公司表示，本次啟動儀式計有產、官、學及地方代表近 百位嘉賓前來共襄盛舉，在與會各界見證下，無人機回程也安排新光國小致贈給王國材的攝影集作為紀念，共同展現公、私協力及地方合作發展智慧物流良好典範。

中華郵政公司未來將持續結合無人機應用推動郵務創新，在技術、市場逐步成熟下，評估將特定地區因天然災害致郵路中斷時，運用無人機遞送緊急物資，並考量安全、效率、必要及緊急性等條件，提升民眾體驗與優化遞送服務，邁向智慧物流最後一哩路。