和泰集團攜手消防署 展開電動車安全講習

隨著國人對電動車的接受度提高，電動車銷售台數大幅增加，純電車發生緊急事故時，若一旦造成電池損傷引發的連鎖反應，可能會導致起火，或發生比油車、油電車更為嚴重的災害，和泰集團攜手消防署展開電動車安全講習，提升消防人員救援能力。

近期知名藝人駕駛電動車所發生的行車事故及車輛起火問題，也帶來許多社會大眾的關注，因此建立正確處置措施的知識變得相對重要。基於善盡車廠的企業責任，和泰集團和泰汽車繼五月中全台第一場緊急處置教育後，再次參與中央消防署於竹山內政部消防署訓練中心舉辦的電動車救援訓練暨安全講習，中部各縣市消防機關共計百餘名消防人員參加。

透過專業技術分享及經驗交流，除了讓第一線消防人員對電動車有更進一步的認識，也提升及強化面對災害之應變與救援能力，在純電車趨勢下獲得安全的消防觀念，為社會大眾創造完善的用車環境。當天的教育及講習活動以「電動車緊急事故處置及消防觀念」為主軸。