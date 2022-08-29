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國家住都中心社宅包租代管增辦1.2萬戶 9月1日開辦

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

國家住都中心表示，因應社會住宅包租代管（公會版）戶數成長需求，社會住宅包租代管第三期增辦1.2萬戶計畫採購案，已於今年8月26日完成議價決標，預計9月1日開辦，以照顧國人居住需求。

國家住都中心推動「社會住宅包租代管」計畫，第三期計畫於2021年5月31日開辦，原目標為18,000戶，近日已媒合達19,682戶。

國家住都中心表示，26日順利決標，共有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市六直轄市地方租賃住宅服務商業同業公會得標，全台共有59家業者投入此計畫。國家住都中心將持續輔導業者媒合及加強相關教育訓練，期更多業者加入，擴大租賃市場之量能。

國家住都中心進一步說明，包租代管社宅的物件是由民間房東提供，透過政府遴選的專業租賃服務業者協助管理，房東出租後遇到的問題，從刊登、帶看、簽約到後續收租、修繕等，都委由業者代為管理服務，並提供房東所得稅減免和每年1萬元修繕費補助等優惠，鼓勵更多房東出租房屋。房客加入包租代管，租金可享優惠，而且房屋合法、安全，租約也更有保障。希望鼓勵更多房東與房客參與計畫，帶動租屋市場健全發展。

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