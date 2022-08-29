合庫人壽呼叫台中星隊友 力挺家庭照顧者

合庫人壽與家庭照顧者關懷總會（下稱家總）在攜手合作十年之際，邀請知名藝人湯志偉與Juby伉儷領銜打造「哈囉！呼叫“星”隊友」沉浸式音樂劇，暑假期間於臺中隆重登場，臺中市政府衛生局局長曾梓展特別到場支持，希望透過音樂劇讓年輕人了解長照服務資源。

新手照顧家人也要好好規劃自己

隨著高齡少子化，愈來愈多的年輕人面臨到照顧重疾家人的問題，為了讓年輕人及早認識長照資源，除了透過音樂劇來推廣照顧不離職的觀念，合庫人壽還特別規劃了實體互動的「未來，請回答」生活策展並結合官方Line線上「人蔘養成」任務，引導民眾透過不同角度來思索日常元素，預習照顧人生路上的各種練習題，尤其是剛畢業或正值暑期的學生，當面臨必須無酬照顧重疾家人時，如何運用長照資源來避免從此停格在人生起跑點。

合庫人壽總經理藍年紳強調，年輕人一定要及早認識長照資源，不但可以減輕未來因為照顧家人而產生的經濟負擔，並且可以運用長照服務做好照顧安排，不需要離職來親自照顧，同時降低照顧的經濟及時間成本。另外，更重要的是，一定要超前佈署，做好自身保障及理財規劃，年輕人最大的優勢就是時間，而時間是不可逆的，所以不管或多或少，趁現在整體經濟市場相對低檔時期利用投資型保險做定期定額的佈局，就可以同時享有投資及保險的雙重好處！

臺中市家庭照顧者支持服務據點，助你聰明照顧

十年來，合庫人壽一直努力讓許多人意識到家庭照顧的議題，與家總一起透過各種不同方式推廣宣傳長照資源，成為大家最溫暖的保險伙伴，今年特別推出「哈囉！呼叫“星”隊友」音樂劇，以其中女主角在面對照顧家庭、工作及愛情的抉擇時來突顯照顧家庭造成勞動人口流失的社會問題。家總理事長郭慈安指出，根據106年老人的主要家庭照顧者調查，有六成二是「未滿65歲」仍具勞動力者（62.6%），其中35.2%因照顧而離職（女性44.0% ＞男性24.4%）。我們鼓勵民眾多了解長照資源、聰明搭配，以「照顧不離職」為目標，規劃家庭照顧安排，減低對工作之影響。

同時呼籲有照顧壓力，或是想更了解長照資源怎麼運用，歡迎撥打家庭照顧者關懷專線：0800-50-7272。曾梓展局長表示，臺中市不但致力於長照服務提供，也用心規劃家庭照顧者支持性服務，今年由曉明基金會承辦家庭照顧者服務資源中心、9處家庭照顧者支持性服務據點，由臺中市紅十字會、林靜羭社工師事務所、老五老基金會、維弘復健科診所、康家社會福利慈善基金會、中華仁仁關懷協會等在地團體承辦，據點數為六都最多。同時根據不同責任區特色，提供創新服務，全力打造友善家庭照顧城市，並呼籲民眾善用長照資源及家照支持性服務，透過各種資源與協助，減輕照顧負荷，只要撥打1966，照顧管理中心就會約時間評估長照等級，銜接服務。

合庫人壽特別規劃實體互動的「未來，請回答」生活策展並結合官方Line線上「人蔘養成」任務，引導民眾透過不同角度來預習照顧人生路上的各種練習題。

初衷到出口的聰明選擇

「哈囉！呼叫“星”隊友」音樂劇在臺中場特別邀請Juby擔任說書人，數年前她因長期照顧年邁母親，深知照顧者的辛勞，希望利用音樂劇推廣長照服務，像是劇中的銀河系咖啡廳就是以合庫人壽與家總聯合打造的照顧咖啡館為原型，所以只要好好運用長照服務及這些社會資源就可以做一個聰明照顧者！

Juby也笑著說，哈囉！高雄的朋友請注意！「哈囉！呼叫“星”隊友」沉浸式音樂劇及「未來，請回答」生活策展將於9／24在高雄香蕉碼頭隆重登場，免費索票及活動訊息請關注合庫人壽官方粉絲團或官方Line帳號。