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大坪宅買氣一路滑 專家揭2原因「回不去了」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／業者提供
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台灣房屋集團趨勢中心統計，今年上半年，全國住宅面積40坪以上、4~5房格局的大宅交易佔比約16.5%，相比2018年上半年的23.2%，下滑近7個百分點。

進一步觀察六都大宅交易量，全都減少，台南減少近9個百分點最多，其次為台中減少約7個百分點，新北市減少近3個百分點最少。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大坪數住宅量減有兩大主因，一為房價高漲，總價考量下購屋族越買越小，中南部則由透天宅轉為電梯宅，因此坪數減少。

另一個則是家庭觀念變遷，不只年輕一輩想獨立，現代銀髮族對生活也有一套新哲學，不少人樂於與子女分居，並捨大宅換小宅，或進駐養生村，享受簡單退休生活，或是以「三代同鄰」，取代三代同堂，各有獨立空間，又不失就近照顧的天倫之樂，促使小宅興起。

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，老人家自住一屋快速增加，今年第一季全國僅老年人口居住宅數共67.1萬戶，比去年同期多了近5.5萬戶，增幅近1成，六都僅老年人口居住比例全都上升，其中台中及台北市均有1成以上增幅，新北及高雄市也增加近1成。

張旭嵐指出，三代同堂是台灣人早期普遍的家庭型態，子女成家後和父母同住，不僅省房租，爺奶顧孫也省保母費。

但隨時代變遷，除了因就業而離鄉落地生根之外，更多的是為顧及同住可能帶來生活習慣，和隱私問題的家庭衝突，讓年輕夫妻選擇自立門戶，因此「多房大坪宅」的交易量減的情況也就更為明顯。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮分析，台南市多房大宅交易量減為六都最多，主要是台南受南科發展帶動，外地就業移民族增加，能與長輩同住比例不高，多為單身新貴或小家庭買盤，對大宅的需求比例相對降低。

另外，台南近幾年房價快速翻漲，市區最高成交單價已破4字頭，連價格親民的蛋白區，如今不少建案開價也從３字頭起跳，台南近10年的所得與房價漲幅差距居六都之冠，所得跟不上房價，購屋負擔增加，入手門檻高、需求性低的多房大宅，因此逐漸式微。

至於新北市，張旭嵐表示，因為房價較台北市親民，吸收不少雙北大宅買氣，亦有度假宅類型產品支撐，因此交易波動也較小。

示意圖 三代同堂的家庭越趨減少，近五年全台多房大坪宅交易量減。圖/業者提供
示意圖 三代同堂的家庭越趨減少，近五年全台多房大坪宅交易量減。圖/業者提供
資料來源／業者提供
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