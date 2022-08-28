北市就服徵才486個工作機會 高薪70K

台北市就業服務處於8月29日至9月2日假各就服站舉辦現場徵才活動，力邀國內知名餐飲、旅宿、零售、物流運輸業以及營建業等計11家企業，共釋出486個工作機會，高薪70K，歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、二度就業需求的民眾，親自至台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

北市勞動局表示，餐飲業與零售業是近期徵才的主力，雖然疫情改變消費者消費習慣與方式，但業者積極應變，展現不屈不撓生命力，本週餐飲零售業即佔9家443個工作機會。

華人養生湯品雙月生物科技(雙月食品社)釋資深服務專員及資深廚務專員共20名，40K起薪，可依學經歷再議，邀請四年以上餐飲相關工作經驗好手加入。延續上週徵才晶華國際酒店及貳樓餐飲分別還有76個及92個工作機會等候有緣人。

此外，榮獲北市表揚職業安全衛生卓越績效的上市公司建國工程，釋出技術職現場工程師及機電工程師，薪介於40K-60K，需專科土木科系或電機相關科系，另還釋出水電技術領班/工程員10名，高薪70K，學歷不拘，需具住宅大樓水電工作五年經歷，歡迎有建築、機電、水電專才的求職朋友前來遞件。

勞動局指出，本週徵才廠商有晶華國際酒店、群欣置業(意舍酒店)、三商家購(美廉社)、全家便利商店、安心食品（摩斯漢堡）、貳樓餐飲、雙月生物科技、酷聖石冰淇淋、家城（漢堡王）、萬泰物流供應鏈、建國工程。

徵才活動地點為8月30日在內湖、西門、北投就服站舉辦，8月31日在西門就服站舉辦，9月1日在信義、艋舺、景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至2023年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

就業媒合服務完全免費。就服處提醒，為維持國內疫情之穩定控制，參加徵才的民眾，當天全程配戴口罩，並配合量體溫及酒精手部消毒作業。活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。