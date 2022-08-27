興富發「鉑金愛悦」建築與詩夏日藝術饗宴 獨獻台中七期

興富發建設（2542）在台中七期推出的新案「鉑金愛悦」，為拉近與消費者的距離，今(27)日舉辦「建築與詩 夏日藝術饗宴」活動，特別邀請蔡詩萍作家主持活動，介紹台灣新銳雕塑家張也的雕塑作品。

張也2014年畢業於台中教育大學美術系研究所，2011年報考台中教育大學再進修，在雕塑創作近22年，對於雕塑創作的理念，是力行嘗試超越自我，打破其框架，探尋、思考未曾發表過的表現形式，至今舉辦過無數次展覽。

因個性好動，不喜歡做重複雷同的工作，因此他從生活中找題材，多變的形式題材卻保有自己獨特的視覺風格，讓觀者從外在靜態的雕塑，引導內在視覺的動感，形成今日大家對張也所熟悉的「動勢性」風格。

這種瞬間動態表現於雕塑、形成時間凝結於靜態的畫面，呈現視覺律動感的靜態作品，也讓「動勢性」作品成為張也個人特有的符號風格。

張也20幾歲就榮獲台灣雕塑重要比賽大獎，在雕塑界一路走來沒有承傳於任何雕塑老師，雖然沒傳承於任何門派，但所有從事雕塑創作者都是他的老師，因為他從觀察別人的作品中，研究、臨摹、嘗試慢慢體會各種技巧，轉化成為自己獨特的表現手法。

2022年，張也再次突破自己創作的表現形式，除了保有「動勢性」風格，更加入不同材質特性與質感之美，不只提升雕塑技術難度，也讓創作意涵更加完整貼切，希望帶給觀者是喜悅、正向、思考且專業的態度。

而透過「建築與詩 夏日藝術饗宴」活動，來賓近距離的與雕塑家話家常，體驗一場由雕塑家帶來的生活美感哲學。活動現場並提供奢華品牌下午茶餐點，讓來賓體驗感受多層次的身心靈藝術饗宴。

「鉑金愛悦」除了今天的藝文沙龍雕塑鑑賞，9月3日、9月10日、9月17日、9月24日都有舉辦特定層峰高端活動，內容豐富多元。

興富發建設第一次網羅世界頂級酒店設計夢幻天團「pia interior」與英國「G.a design」，豐富豪奢公設到居家設計出於頂級飯店設計團隊，打造「鉑金愛悦」讓家就像總統套房，門廳就像五星飯店。

在接待中心案場，可看見八間風格迥異別出心裁的樣品屋。pia量身訂製「極光」、「冰穴」、「月亮」、「暮光」四種大自然元素為發想的設計，擅長使用東、西方文化元素，調和美感比例，讓住戶在七期新市政中心也能享有奢華度假氛圍。

G.a則打造四種各具特色的城市風格設計，包括代表活力曼哈頓的「紐約」、結合工藝美學的「東京」、充滿英倫時尚、高訂精神的「倫敦」、以及浪漫細緻的「巴黎」，每一種都是頂級旅宿體驗，並滿足二代置產、度假的無價生活。