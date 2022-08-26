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一夜經濟夯！微風信義之夜封館 有望創逾5.5億元業績

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
攻貴婦一夜經濟，微風信義之夜於今晚登場，此為微風信義沁夏甜蜜之旅 La Dolce Vita 封面女神佟凱玲。圖／微風提供
攻貴婦一夜經濟，微風信義之夜於今晚登場，此為微風信義沁夏甜蜜之旅 La Dolce Vita 封面女神佟凱玲。圖／微風提供

攻貴婦一夜經濟，微風信義之夜於今（26）日晚間登場。「信義之夜」即代表著時尚指標風向球夏季轉入秋冬，今年以「沁夏甜蜜之旅」為主題，推出多款獨家精品、秋冬新品。微風表示，本次信義之夜消費力道強勁，精品仍是業績領頭羊，整體和去年同期相比，有40%至50%成長，看好今晚業績預估有望超過5.5億元。

微風表示，微風信義精品品牌皆是台灣旗艦店等級或是A級店點定位，品牌亦投資相當多資源，不僅透過改裝，更提供全面性服務，商品貨量更是備足。

本次微風信義之夜，各家品牌推出微風信義獨家商品，配合微風信義館內滿萬送千活動，使得民眾消費力度甚至更勝於去年。

其中珠寶品牌Van Cleef & Arpels 梵克雅寶表現亮眼，推出微風獨家腕表及配合信義之夜主題推出品牌最新系列2022 Perles d’été高級珠寶洋溢海洋氣息。

精品品牌LOUIS VUITTON、Salvatore Ferragamo針對高端消費族群提供珍稀材質商品訂製服務，DIOR MEN 、FENDI 推出微風信義獨家商品，VALENTINO推出全新PP PINK系列服飾全台首賣，吸引信義區流行人士前來朝聖。

2F引進香氛品牌EX NIHILO亞洲第一間旗艦店於微風信義開幕，EX NIHILO特別調製了「台北」專屬的香氣。選定台灣人氣最高的迷走緋花香精，並添加品牌對台北的印象調和而成。

今晚展出的Bluerider ART策展「微風X Bluerider ART當風起時 特展」，也特地邀請Bluerider ART經理羊柏蓉來到現場，帶領大家看見最精品時尚與最前衛當代藝術攜手跨界呈現生命真善美，讓消費者逛精品時尚，同時看展覽，打開一場知性與感性的藝術探索。

微風

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