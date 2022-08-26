沃旭傳捷報 大彰化東南及西南第一階段水下基礎完工

沃旭能源今（26）日宣布，台灣離岸風電產業風場規模最大、離岸距離最遠、安裝數量最多的大彰化東南及西南第一階段離岸風場，最後一座水下基礎已於今日安裝完工，且為本地供應商興達海基百分百在台灣製造。

沃旭指出，大彰化東南及西南第一階段離岸風場總共安裝333支水下基樁以及111座風機管架式水下基礎、兩座海上變電站管架式水下基礎，創下全球單一風場施工安裝管架式水下基礎數量最多的紀錄，也超越台灣海峽所有其他潛力場址風場目前所安裝水下基礎數量的總和，是台灣離岸風電建置工程前所未有的超級任務。

沃旭表示，大彰化風場的水下基礎準備工作2016年啟動，從風場規畫、點位選擇、水下基礎結構設計，都是依照台灣海峽氣候與大彰化風場的海床狀況客製化設計並量身打造。最終確定裝置容量達900 MW的大彰化東南及西南第一階段離岸風場採用111座8 MW風機及管架式水下基礎(jacket foundations) ，且每座水下基礎由三支水下基樁(pin piles)支撐。

水下基礎的生產製造由本土的興達海基和下游廠商、以及國際供應商負責，管架式下式水下基礎由興達海基、水下基樁則由新進供應商世紀離岸風電、台朔重工及台灣國際造船股份有限公司，偕同本地下游供應商所打造。

沃旭指出，自去年3月展開海上施工以來，水下基礎安裝工程有來自全球各地不同國籍、超過500人施工團隊及超過30艘國內外船舶隊伍支援。包括來自荷蘭Heerema Marine Contractors 海事工程公司派出多艘重型運輸船協助水下基礎載運，交由重件安裝船Aegir協助水下基礎安裝，還有降低打樁噪音的氣泡圍幕船、基樁清理船、穩固水下基礎的灌漿船等。

大彰化風場水下基礎施工過程也攜手本地海事工程業者，包括 東方風能科技股份有限公司、歐潽士海洋風電的人員運輸船、臺灣港務港勤股份有限公司、保時嘉里潔能的戒護船、國際海洋的減噪船等。