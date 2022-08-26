手搖飲加盟夯！TEA TOP零抽成、毛利65%吸引年輕人加盟

台中連鎖加盟展今（26）日盛大展開，第3季接近第4季，今年的創業加盟熱潮依舊不減，餐飲業者紛紛祭出吸引人的優惠方案，就是希望在展覽期間，更多有意加盟的民眾能在展攤駐足。

從2019年開始，民眾加盟投資鎖定在餐飲業，受到韓劇及美劇等影響，跨國餐飲、異國美食更加熱門，但隨著疫情影響，近年來受歡迎的加盟品牌逐漸變成小坪數的餐飲外帶店、手搖飲料店。

從台中起家的手搖飲品牌「TEA TOP第一味」，為創業民眾分析台中的市場現況，指出台中市西區、南屯區人口密集，更有學區、商業區及住宅區，擁有複合式混合商圈，是最好的開店位置。

TEA TOP進一步說明，一級戰區的手搖飲市場競爭越來越激烈，TEA TOP在中部的市占率排名第三，是因為穩健長久經營17年，更在南投擁有自營茶工廠，自產自銷的台灣茶在品質上有保證，更重要的是，因為茶葉毛利高，茶葉成本就占營業成本的28％，可見自營茶廠的TEA TOP有非常大的優勢。

TEA TOP第一味創辦人楊國珍除了注重「好茶本質」，更了解手搖飲市場越發年輕化，需要極具創意的研發團隊，才能讓飲料深入校園及社區、進軍辦公商圈。

除了推廣台灣茶文化，TEA TOP以時令水果與農產品加入發想，使用台灣水果以及小農鮮奶，平均一季推出一款新品，不斷地讓消費者有耳目一新的感受。

像這次暑假的「水果冰沙季」，推出了各種與小農合作的水果冰沙，如以蘋果製成的「艾波酸奶冰沙」，使用台東初鹿小農鮮奶自製濃郁酸奶，加入新鮮清脆的「富士蘋果」蘋果丁及口感滑Q 的茶凍，用香濃、滑Q、鮮脆多層次豐富口感滿足年輕人的味蕾。

原價198萬元的加盟金額，這次台中加盟展特別推出展場優惠價188萬元，TEA TOP更祭出六大展場優惠，包含6萬茶葉物料金、免續約金、免加盟金、免權利金、免教育訓練費、0抽成及毛利65％快速回本。