十年來最大創業潮！台灣連鎖加盟創業大展台中展吸客

疫情之下，工作機會緊縮，催生十年來最大創業潮！中部地區歷年最大規模的加盟創業展「2022台灣連鎖加盟創業大展-台中展」，今（26）日起至29日一連四天，在烏日高鐵站旁的台中國際展覽館盛大展出。

主辦單位台灣連鎖加盟促進協會表示，今年計有60餘家連鎖品牌參展，攤位數較去年成長四成以上，現場並首度攜手台中市政府舉辦就業徵才活動。預估看展人潮有望突破5萬人次，創造1萬個就業機會，以及近1億元市場產值。

今年參展廠商包括築間餐飲集團、丐幫滷味、炸雞大師、文湯武醬、老先覺 、TEA TOP第一味、Mr.Wish、麥味登、拉亞漢堡、蕃茄村、壹咖啡、蝦款、馬蔥餅、黛黛茶、美食製造所、奧斯汀美語、台灣大車位、幸福水屋等。

台中號稱創意城市，許多極具特色的連鎖品牌均發跡於此，今年度舉辦的「2022台灣連鎖加盟創業大展-台中展」，規模為歷年來最大，由此可看出創業市場逆勢看漲。

為提供小資族群、失業人士與上班族更多元的創業機會，今年展覽除了推出創新商業模式與人氣品牌店之外，更祭出0元加盟金、貸款免息、保證營收、小資創業等多元創業方案，期盼藉此增加投資客及創業者的加盟創業意願。

另外，今年還特別與台中市政府合作舉辦「加盟展期間限定-聯合徵才活動」，將於明天下午號召王品集團、味全食品、番茄村、兆洋餐飲事業、珍鼎記茶飲、第一賣水、甲一飯包、清原芋圓等優質廠商帶來上百個職缺，增加展覽的豐富度及可看性。

特別的是，主辦單位並邀請到圖文界超人氣「麻吉貓」，擔任台中加盟展的創業大使，以此讓民眾感受到加盟展的合作以及創新精神，展現未來更多元的合作模式。

其中，像是為節省店租，首度推出「隨行咖啡吧檯」與「胡椒蝦攤車」，選好銷售地點後只要一個人力，月收最高可達10萬元以上；保證年營收穩賺錢的火鍋／燒烤／早餐店；還有節省人力的萬能蒸烤箱，3小時即可出菜450份餐盒。

更有「雲端廚房」帶來外送餐飲新選擇，無門市租金壓力、減少外場工作人力、減低進入門檻等優勢，將直接提升加盟主的實際業績。各式各樣新穎的內容，只為給創業者更大的信心與支持。

除了青創方案之外，各家廠商也依照2022最新市場環境與趨勢，推出各式合適的新營運方案。像是打造話題的主題式「蛋餅專賣店」、還有台式/日式/泰式各種雞排大比拚，更有迎接夏季最夯商機手搖飲品店等，內容包羅萬象。

不管是早午餐、創意料理、手搖飲品、火鍋燒烤、甜點咖啡、無人商店、科技設備、美食餐車等，應有盡有，並同時推出展覽專屬優惠方案吸客。

近年來為何創業者不減反增？台灣連鎖加盟促進協會經了解市場各家業者後，發現後疫情時代有以下三大趨勢：

首先是創新商業模式：疫情改變了客戶的喜好與習慣，為把握各種機會，多數店家創新規劃，例如結合元宇宙NFT、智能APP、Ai無人店、主題療癒系、雲端廚房、特色異國等，盼能推動更好的新經濟。

其次是斜槓小資副業：疫情之下，工作機會緊縮，催生十年來「最大創業潮」，業者依照大家需求推出許多青創方案、創意餐車、小額專案、百萬免息貸款等，盼能帶動全台就業機會。

第三是共享整合資源：藉由加盟總部多元資源，獲得品牌成功營運經驗、最新數位科技、研發獨家產品/食品、穩定原物料供應等，一條龍規劃、設計及建議，一同共好共榮，減少失敗的機率。