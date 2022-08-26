沃旭能源大彰化第一階段風場 水下基礎工程全數完工

沃旭能源今（26）日宣布，台灣離岸風電產業風場規模最大的大彰化東南及西南第一階段離岸風場今日已安裝所有水下基礎，且為本地供應商興達海基百分百在台灣製造的水下基礎，超越台灣海峽所有其他潛力風場目前所安裝水下基礎數量的總和。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場總共安裝333支水下基樁以及111座風機管架式水下基礎、兩座海上變電站管架式水下基礎，創下全球單一風場施工安裝管架式水下基礎數量最多的紀錄。

大彰化風場的水下基礎準備工作早在2016年就已經啟動， 最終確定裝置容量達900 MW（百萬瓦）的大彰化東南及西南第一階段離岸風場採用111座8 MW風機及管架式水下基礎（jacket foundations），且每座水下基礎由三支水下基樁（pin piles）支撐。

水下基礎的生產製造由約25家本地供應商及下游廠商以及國際供應商負責，沃旭徹底運用在地廠商最大產能，早在2018、2019年便與新進台灣供應商簽約，讓供應商有充分時間進行生產準備、試作，並搭配已有合作經驗的供應商以確保風場建置時程。

管架式下式水下基礎由台灣新進供應商興達海基，水下基樁則由新進供應商世紀離岸風電、台朔重工及台灣國際造船股份有限公司偕同本地下游供應商所打造。

自去年3月展開海上施工以來，水下基礎安裝工程有來自全球各地不同國籍、超過500 人施工團隊及超過30艘國內外船舶隊伍支援，包括來自荷蘭Heerema 海事工程公司派出多艘重型運輸船協助水下基礎載運，交由重件安裝船Aegir協助水下基礎安裝，還有降低打樁噪音的氣泡圍幕船、基樁清理船、穩固水下基礎的灌漿船等。

因應大彰化風場場址條件，近四年來沃旭努力不懈，克服設計、生產製造、冬季施工、天候、船舶動員、人員調度種種挑戰，終得以完成全台首座大規模遠岸風場所有水下基礎施工的重要里程碑。