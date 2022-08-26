華新麗華受惠台商回流 斥資91億元建桃園新廠

投資台灣事務所今（26）日再添5家企業共斥資逾123億元擴大投資台灣。其中，華新麗華（1605）將招募本國員工百餘人，斥資逾91億元在桃園市楊梅區興建廠房，導入IV與CV建築用線、耐火耐熱線及CV多芯電纜等產線。

華新麗華是電線電纜及不銹鋼的產業領導廠商，多年來不斷精進工藝技術，紮根基礎建設領域。受惠於台商回流建廠，多芯電纜或耐火耐熱電線產品需求攀升，將招募本國員工百餘人，斥資逾91億元在桃園市楊梅區興建廠房，導入IV與CV建築用線、耐火耐熱線及CV多芯電纜等產線。

廠房及產線設置亦配合節能減碳政策，屋頂設置太陽能光電裝備，公共設施均為IE3等級，持續實現永續發展管理路徑，期望為台灣電線電纜產業帶來新氣象。

台灣第一大輪胎製造商正新橡膠（2105），以自有品牌瑪吉斯MAXXIS行銷全球，為國際前10大品牌。公司榮獲多項台灣精品獎，取得多項國際認證。

正新橡膠近年國際情勢變遷及疫情影響，集團調整營運策略，為提升自行車輪胎產能，計劃招募本國員工117人，斥資近14億元雲林科技工業區興建廠房，廠房將優先使用綠建材，且屋頂設置太陽能光電系統。在產線部分，導入智慧化機器設備，且設備屬低碳排機械。在持續擴大產品銷售及為進軍歐美市場電動自行車做好準備同時，朝綠化製程方向發展。

捷盟行銷由統一集團及三菱集團合資成立物流公司，業務橫跨常溫、恆溫、冷藏、冷凍等全溫層的物流服務，全台有15個物流倉儲中心及金門分倉，為統一集團旗下的超商及餐飲事業提供服務。

由於消費市場轉為多元，公司為強化物流布建，將增聘90名本國員工，斥資12億元在台南市新市區打造全新物流園區，透過AI影像辨識系統、AS/RS倉儲系統，將物流整合化、科技化。

光禹文旅是由光禹國際100%投資公司，未來將於建築物及停車場設置太陽能板、車充、儲能等設施。整體投資金額達5億元，預期未來完成後可創造320個就業機會。

重宙企業為專業的辦公、家用電腦桌製造商，產品包含升降桌、摺疊桌、電競桌及工作桌。公司已於109年5月通過第1案中小企業投資方案，因應國際訂單多元化需求，加強彈性化生產模式，今再度申請第2案，在既有嘉義民雄廠房增添智慧化機器設備，提升製程效能，為在地增添就業機會。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,244家企業超過1兆7,827億元投資，預估創造13萬7,805個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有268家台商投資約1兆832億元，創造8萬2,615個就業機會。