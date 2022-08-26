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高軟二期、屏東科技產業園區擴區招商會 今登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／即時報導

加工出口區管理處今(26)日攜手資策會，於高雄展覽館舉辦「高軟二期暨屏東科技產業園區擴區招商座談會」，現場線上共有近百位企業參與踴躍交流，包含揚信科技、東元電機、桓基科技、普惠醫工、寶電儲能、哈瑪星科技等企業共襄盛舉。

加工處處長楊伯耕表示，南部已形成S科技廊帶，尤其高軟一期也已建構5G AIoT產業據點，加工處考量各區域產業性質，也照顧不同業者多元需求，此次招商座談會特別同時介紹高軟二期及屏東科技產業園區擴區，也將加工處的優質服務介紹給企業，不論是需要廠房或是新創企業，業者進駐科技產業園區，加工處將陪伴企業成長茁壯，希望業者都能到南部拓展據點，一起打拚奮鬥！

高軟二期位於高軟一期北側，共有A、B、C三坵塊，占地約2.5公頃，加工處將自建A坵塊提供產業進駐，建物將佈建5G高速傳輸光纖網路，導入AIoT智慧應用，將是高雄亞灣區亮點新指標，招商重點以資訊軟體、數位內容、智慧應用等產業為主，預估可提高產值33億元，可望創造2,500個就業機會。

屏東科技產業園區擴區計畫於日前通過環評，今首度啟動招商作業，園區占地約27公頃，將引進塑膠製品、金屬製品、電子零組件及汽車零件製造等產業，預估可促進50億元投資、提高100億元產值，並創造790個就業機會。

次座談會更特別邀請肚肚公司，分享進駐高雄軟體園區心得與效益，該公司在鴻海內部孵化後，入駐高軟園區已3年，致力打造餐飲數據整合平台，榮獲國內外多項獎項，2019年更獲得王品集團指定採用該司系統，疫情期間則開發出無接觸支付「餐飲防疫科技」。肚肚公司執行長孫和翊表示，企業入駐高軟園區享有優質服務，產官學都能互有交流，相信在各部會的資源挹注下，高軟二期會延續一期的亮眼成績，成為南台灣閃耀的新興場域。

高軟二期聚焦從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試、法人單位等知識密集型產業進駐，屏東科技產業園區擴區則聚焦塑膠製品、金屬製品、機械設備等相關製造業與其他低汙染產業進駐，歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請。

軟體 5G

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