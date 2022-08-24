台積設廠效應漸退燒 高雄橋頭交易量縮7成居六都之最

永慶房產集團統計六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，觀察今年1至7月六都房市交易表現，整體交易量合計為149982棟，較去年同期152051棟，稍微衰退1.4%。但六都有22個行政區買賣移轉棟數下滑逾二成，其中以高雄市橋頭區量能銳減71.2%最明顯，台南市新市區下滑56.5%居次，新北市鶯歌區年減54.0%位居第三。若以縣市別作為區分，則以台南買氣轉淡最有感。但這22個行政區買氣雖降溫，多數行政區房價還是維持上漲走勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市橋頭區是六都中買氣降溫最明顯的行政區，去年因台積電設廠話題，成為眾所矚目的房市焦點，去年1-7月橋頭區買賣移轉棟數為1125棟，平均每月都有160件左右的交易量，區域房價不斷挑戰新高，去年1-7月住宅均價僅在每坪18萬元，但今年已來到23.8萬元，漲幅高達32.2%，加上今年通膨、升息、疫情及房市政策影響下，建商已開始放緩推案速度，投資、置產族也有縮手跡象，自住客群面對央行連續升息和難以追趕的房價，市場觀望氣氛濃厚，觀察今年橋頭區1至7月僅剩324件，買氣差距明顯。

若以縣市別作為區分，則是台南房市買氣轉淡最有感，已有6個行政區較去年同期下滑兩成以上，包括新市區、仁德區、南區、六甲區、永康區及新營區。陳金萍指出，近年台南在重大建設、南科效應、科技大廠投資題材等利多因素帶動下，許多建商看好後市發展，積極搶進獵地推案，。但整體房價上漲過快，造成剛性購屋者進入冷靜期，交易熱區量縮。