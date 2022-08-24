快訊

重複感染為下波疫情特徵 指揮中心：下周單日恐突破3萬例

台積設廠效應漸退燒 高雄橋頭交易量縮7成居六都之最

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
2022年1-7月六都交易降溫行政區。（永慶提供）
2022年1-7月六都交易降溫行政區。（永慶提供）

永慶房產集團統計六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，觀察今年1至7月六都房市交易表現，整體交易量合計為149982棟，較去年同期152051棟，稍微衰退1.4%。但六都有22個行政區買賣移轉棟數下滑逾二成，其中以高雄市橋頭區量能銳減71.2%最明顯，台南市新市區下滑56.5%居次，新北市鶯歌區年減54.0%位居第三。若以縣市別作為區分，則以台南買氣轉淡最有感。但這22個行政區買氣雖降溫，多數行政區房價還是維持上漲走勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市橋頭區是六都中買氣降溫最明顯的行政區，去年因台積電設廠話題，成為眾所矚目的房市焦點，去年1-7月橋頭區買賣移轉棟數為1125棟，平均每月都有160件左右的交易量，區域房價不斷挑戰新高，去年1-7月住宅均價僅在每坪18萬元，但今年已來到23.8萬元，漲幅高達32.2%，加上今年通膨、升息、疫情及房市政策影響下，建商已開始放緩推案速度，投資、置產族也有縮手跡象，自住客群面對央行連續升息和難以追趕的房價，市場觀望氣氛濃厚，觀察今年橋頭區1至7月僅剩324件，買氣差距明顯。

若以縣市別作為區分，則是台南房市買氣轉淡最有感，已有6個行政區較去年同期下滑兩成以上，包括新市區、仁德區、南區、六甲區、永康區及新營區。陳金萍指出，近年台南在重大建設、南科效應、科技大廠投資題材等利多因素帶動下，許多建商看好後市發展，積極搶進獵地推案，。但整體房價上漲過快，造成剛性購屋者進入冷靜期，交易熱區量縮。

買氣 房市 房價

延伸閱讀

房市交易熱潮退卻　六都22個行政區銳減逾二成

台灣設計高雄百點集章行動夯 NFT插畫家開箱高雄T恤

設廠題材退燒 22區房市降溫、橋頭減71%最多

台積 面臨500元保衛戰

相關新聞

鄭弘儀大直豪宅 相隔五年重返200俱樂部

實價揭露，北市大直水岸豪宅「代官山」13樓交易，以總價1.68億，每坪201.1萬元買下，重返單價200萬豪宅俱樂部。

台灣首家上櫃油壓缸廠傳奇！40年老台廠從進陸3年沒賺錢到吃下5成市場

手術台能夠穩定升降，靠的就是油壓缸精準控制，如果油壓缸漏油，手術到一半，整個台面會掉下去，這是關乎人命的東西。」君帆工業總經理胡正杰口中講的，正是在疫情前接到的醫療用油壓缸訂單。

台積效應退燒！六都22區交易降溫 高雄橋頭年減7成最多

永慶房產集團據地政局資料統計，今年前七月六都買賣移轉棟數共149,982棟，年減1.4％，其中，有22個行政區下滑逾二成...

租屋家庭補貼除中央300億元 北市再加碼補貼

為保障台北市租屋族權益，北市都發局於今日公告租屋家庭加碼補貼計畫，預計於2022年10月3日至2022年12月30日受理...

亞洲工業4.0展登場 蔡英文：台灣要掌握供應鏈重組商機

國內規模最大的智慧製造展「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」今（24）日登場，總統蔡英文致...

大直豪宅「代官山」睽違5年 重返200萬元俱樂部

據實價登錄，大直水岸豪宅「代官山」今年6月成交13樓戶，總價1.68億元、拆算每坪單價201萬元，經查謄本，買方為鄭姓自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。