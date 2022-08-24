快訊

「我的老闆」坐牢了：大馬前首相貪汙判刑12年

警語出驚人「他必須死」！陳文茜憶警傷亡慰問金修法過程 網淚崩

大同曾想公開徵總經理 內部山頭林立使林郭勢力伺機再起？

租屋家庭補貼除中央300億元 北市再加碼補貼

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

為保障台北市租屋族權益，北市都發局於今日公告租屋家庭加碼補貼計畫，預計於2022年10月3日至2022年12月30日受理2022年度「台北輕鬆住、租金分級補」加碼補貼。提醒台北市市民如有於今年度申請中央「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，但核准補貼金額低於過往市府2021年度租金補貼的家庭，可於受理期間至都發局申請加碼。

都發局說明，因台北市租金負擔較高，為幫助市民獲得妥適居住協助，每年8月市府都會配合內政部營建署辦理租金補貼加碼方案，特別針對設籍在台北市的市民再加碼給予分級租金補貼。只要符合租金補貼相關規定，並視核定戶家庭所得及家庭成員人數條件，自2018年度起，補貼額度更提高至11,000元，期減輕市民租屋負擔。

由於今年(2022年度) 租金補貼方案改由內政部營建署直接受理發放，而其補貼方案係針對低收、單身青年或育兒家庭等給予加乘，然而並非所有收入受限者均可獲得低收入戶或社會弱勢之認定，因此北市府均是以「家庭平均所得」做為補貼條件。而經比較中央300億專案，尚有一定收入(家戶平均月收28,023元)以下一般家庭、社會弱勢家庭、新婚家庭及育有四人以下未成年子女家庭，中央補貼將低於過去市府額度，因此市府責成都發局研擬加碼方案，並針對受影響族群實施差額補貼計畫，由市府編列預算，將差額補齊至與台北市2021年度之加碼補貼金額。

都發局提醒，補貼額度、資格及申請條件請參考懶人包，另於10月將有試算及申請系統上線，欲申請2022年度租金補貼差額加碼方案的民眾，於受理期間可透過都發局租金補貼網提出申請(網址)或自行上網下載紙本申請書以「掛號郵寄」方式（以郵戳為憑）至都市發展局中區辦公室申請（地址：台北市中山區南京東路三段168號18樓）或至該局中區辦公室1樓臨時櫃台索取，相關訊息可撥打台北市政府都市發展局(電話：02-27772186轉0再轉1)洽詢。

租金補貼 租屋 內政部

延伸閱讀

小黃追撞公車釀漏油拋錨　北市松山警急派員排除

北市社宅擬推「青銀共居」 議員籲就不同族群規劃共居

嘉縣社宅興辦首案大樓月底動土 共630戶116年完工

林義豐質疑自強新村都更案有弊 台南都發局：公開透明

相關新聞

鄭弘儀大直豪宅 相隔五年重返200俱樂部

實價揭露，北市大直水岸豪宅「代官山」13樓交易，以總價1.68億，每坪201.1萬元買下，重返單價200萬豪宅俱樂部。

設廠題材退燒 22區房市降溫、橋頭減71%最多

永慶房產集團根據六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，統計今年1至7月六都房市交易表現，六都目前已多達22個行政區買賣移轉棟...

碰到總價天花板了？Q2購屋單價新高、坪數新低

根據最新聯徵中心資料顯示，今年第二季購屋總價連續兩季都站上1200萬元，雖然購屋總價並未再創新高，但並非房價修正，而是消...

買房總價到天花板了？購屋族越買越小、單價越買越高

根據聯徵中心資料顯示，今年第2季購屋總價，已經連續兩季都站上1,200萬元，平均購屋面積為43坪，面積創下2009年統計...

台灣首家上櫃油壓缸廠傳奇！40年老台廠從進陸3年沒賺錢到吃下5成市場

手術台能夠穩定升降，靠的就是油壓缸精準控制，如果油壓缸漏油，手術到一半，整個台面會掉下去，這是關乎人命的東西。」君帆工業總經理胡正杰口中講的，正是在疫情前接到的醫療用油壓缸訂單。

租屋家庭補貼除中央300億元 北市再加碼補貼

為保障台北市租屋族權益，北市都發局於今日公告租屋家庭加碼補貼計畫，預計於2022年10月3日至2022年12月30日受理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。