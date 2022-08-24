亞洲工業4.0展登場 蔡英文：台灣要掌握供應鏈重組商機

國內規模最大的智慧製造展「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」今（24）日登場，總統蔡英文致詞時指出，在後疫情時代，台灣要掌握供應鏈重組商機和數位轉型趨勢，目前政府已將智慧機械、投資抵減及投資台灣三大方案延長到2024年底，希望持續促進企業升級轉型，提升國內投資動能。

蔡英文表示，數位發展部將在近日掛牌成立，加速推動數位發展，為台灣打造更完善的環境。接下來2050淨零轉型是台灣重要目標，除了提出淨零排放路徑，政府規劃在2030年投入9,000億預算規模，期待產業公協會一起投入資源，結合公私部門力量，以大帶小，共同為台灣產業的永續發展來努力。

蔡英文指出，政府也積極推動數位新南向，希望能應用台灣優勢產業數位科技創新的優勢，結合國內硬體機械設備及智慧化系統整合業者的能量，讓台灣成為亞太、印太區域內智慧製造整體解決方案的最佳夥伴。也盼望產業先進與政府攜手，邁向「亞洲高階製造中心」的政策目標。

蔡英文說，此次系列展為台灣智慧製造和工業實力提供了精彩舞台，而面對疫情挑戰，她也肯定機械製造業為台灣設備和經濟提供穩定力量，讓台灣企業創新與人才素質獲得國際肯定。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天起至27日在台北南港展覽館一、二館盛大登場，這項展會已連續三年成功實體展出，今年 共有1,200多家廠商、超過4,000個攤位參展。

近年來全球製造業面臨供應鏈多重挑戰，然而台灣因為擁有良好的製造基礎，且透過AI、5G等科技導入，持續往「亞洲高階製造中心」目標邁進，並透過高附加價值的產品由國內生產製造，搶占全球供應鏈核心地位，鞏固國際競爭力。

今年展會結合了台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台灣國際雷射展。

以及兩年一度的台北國際流體傳動與智能控制展、台北國際數位化機械要素展等九大工業主題展。標榜從製造端到應用端所需的軟硬體設備及整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型升級策略。

其中，自動化展與機器人展延續往年氣勢，匯集國內關鍵零組件領導品牌、整廠自動化解決方案供應商，以及來自德國、日本、瑞士等國多家知名外商公司。

現場展出工業電腦、工控系統、關鍵零組件、機械手臂、自動化軟體、先進廠房設備、量測與檢測儀器、雲端大數據、AI應用、無人化搬運裝置及加工機具等項目，充分展現製造業對於人機協作、系統串聯及虛實整合的發展趨勢與市場需求。

「服務型機器人專區」為另一亮點，上市公司與指標性AMR業者展出最新應用，專門應對遠端作業及無人化的新常態，可視為後疫情時代崛起的新商機。

在自動化與機器人展同期活動中，有「2022 TAIROA國際論壇」，邀請友嘉集團總裁朱志洋、勤誠興業董事長陳美琪、中鼎集團永續長何麗嫺等人，分享如何運用韌性供應鏈與綠色生產轉型，讓企業保有永續經營的關鍵競爭力。