廣運物流自動化接單大爆發 今起南港展覽館秀肌肉

廣運（6125）自今（24）日起至27日，參加2022台北國際自動化工業大展，於台北南港展覽館一樓4樓 N814以 25個攤位盛大展出，並以「多溫層物流中心與智慧倉儲整合解決方案」為展出技術主軸。

主要展品有：多溫層物流中心、智慧倉儲系統、智慧揀貨系統、AMR（自主移動機器人）、實境AR智能應用等五大主題。

有別於以往單純的設備展示，這次採用創新的大型展演方式，搭配四大展區與五大主題來呈現，除了實體設備AMR（自主移動機器人）的展出以外，更以「虛實整合」的影像呈現及AR（擴增實境）操作親身體驗，Robot組成的智慧揀貨系統形容為「智慧工廠」的縮影，突顯出在硬體設備背後的軟體系統運作軟實力。

在團隊努力下，廣運今年率先為客戶打造多溫層物流中心技術，導入在負25°C的低溫環境下，透過自動化設備的氣簾的溫層隔離技術、存取機的自動補貨系統等，創造出人員更好的工作環境，滿足更多客戶對冷鏈物流技術的自動化設備及物流服務。

廣運受惠中美貿易戰台商大舉回台投資及COVID-19疫情，業者紛紛對高度智慧自動化需求勁揚，舉凡在各類中大型公共工程、一般產業工廠智慧製造、智慧立體化生產線及高密度倉儲物流等都有重大工程承作佳績；廣運更在新倉儲物流方面，常溫及低溫冷鏈設備持續獲客戶肯定，涵蓋客戶有全聯、蝦皮、中華郵政、遠雄港、酷澎、宅配通、Momo、Pchome、新竹物流、捷盟（康是美）及統昶等，目前訂單已排至2023年底以後。

廣運今年上半年合併營收25.4億元，年增21.7％；毛利率18.14%，稅後純益2.79億元，EPS 1.13元。今年前7月累計合併營收30.7億元，年增28.9%。