大直豪宅「代官山」睽違5年 重返200萬元俱樂部

據實價登錄，大直水岸豪宅「代官山」今年6月成交13樓戶，總價1.68億元、拆算每坪單價201萬元，經查謄本，買方為鄭姓自然人，創下代官山近5年售出的最高單價，也讓代官山重返「200萬元俱樂部」。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，代官山屋齡已有16年，位於大直水岸第一排，地段和景觀有不可取代之處，歷史最高單價為2014年9樓戶的232.7萬的交易，由於該社區釋出物件不多，最新交易又是高樓層，景觀視野佳，若內裝屋況良好，對買方而言仍頗具吸引力。

台灣房屋統計今年台北市單價破兩百萬的豪宅交易共有20筆，其中以信義聯勤單價最高，每坪單價260萬元，並有5筆交易；次高單價的社區為松濤苑，單價250萬元，潤泰敦峰則以單價240萬元位居第三名，值得注意的是，潤泰敦峰今年上半年已有9筆交易站上200萬元身價，也是上半年交易最多的豪宅。

第四高的交易是西華富邦單價233萬元，而大直水岸豪宅代官山則位居第五名。