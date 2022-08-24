這區一天賣12間預售屋 房仲：小資首購天堂

桃園龜山房市買氣旺，根據桃園市不動產市場交易統計月報，自110年7月新制實施後至111年4月期間，龜山區預售成屋交戶數為3,643件，僅次於中壢區的3,996件，平均每天能賣出12間預售屋。

21世紀不動產企劃研究室表示，去年本土疫情爆發，導致房市推案量、交易量都受到影響，當時也只有桃園龜山呈逆勢成長，光是去年前三季買賣移轉棟數就超過4000棟。

龜山房市之所以火熱，業者分析，主要在於龜山和林口一路之隔，近年在重大建設陸續到位下，加上房價相對便宜，已取代桃園南坎，成為許多雙北民眾進入桃園第一站，並是許多小資族心中的首購天堂。

其中在房價方面，根據桃園市政府最新公布5月不動產市場交易統計月報，龜山住宅大樓、華廈與公寓平均成交單價約每坪24.1萬元，相較於新北動輒每坪50萬元起跳，龜山房價僅新北的一半。

21世紀不動產林口捷運站前加盟店店長許展誌指出，龜山現在最熱的就是A7重劃區，雖然生活機能仍未完備，但優惠價格，加上預售屋付款輕鬆，相對較無壓力，讓許多買不起雙北的民眾轉而選擇此一重劃區，買氣旺盛。

另外門牌也屬於龜山區的機場捷運A8站長庚商圈，機能成熟，就業機會多，也是龜山房市一大熱點。