快訊

芬蘭總理再惹議！兩女官邸半裸上身接吻照流出

敏盛醫療體系總院長陳文鍾 當選心臟學會第28屆理事長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

敏盛醫療體系今（24）日宣布，新任總院長陳文鍾當選中華民國心臟學會第28屆理事長，陳文鍾總院長為國際級心血管權威，到任後立即展開布局，持續強化敏盛醫院重症照護能力與醫療品質，並利用敏盛醫院與台大醫院及台大醫學院簽訂教研合作合約，引入台大專業醫療資源，為桃園鄉親提供更優質的醫療服務。近日，陳文鍾又接下中華民國心臟學會理事長職務，為國內心臟學術研究貢獻心力。

陳文鍾表示，接下心臟學會理事長的職務後，將承襲心臟學會前輩們打下來的基礎，並繼續聚焦在學術研究。未來會朝以下三個面向著手：

一、新學術研究的鼓吹：除了積極辦學會以外，特殊的不同是將來會由心臟學會每年的結餘提出來給台灣心臟學界做研究，以提昇台灣的學術品質以及台灣在國際學術的知名度。

二、學術教育：心臟學會每年都會舉辦超過50場以上的心臟醫學教育，未來發展的方向是做治療指引的制訂，讓所有的心臟科醫師都能齊一步驟來調整及提高治療的品質。另外還要跟心臟基金會合作，除了教育我們的專業醫師之外，還要教育我們新生代的國民，例如：提高高血壓的認知率。目前心臟醫學會較聚焦的是三高（高血壓、高血糖、高血脂），其中高血壓及高血脂是比較會忽略的疾病。此外，心肌病變、先天性遺傳心律不整的治療等，這類型的疾病雖然比較少，但是非常重要，也是未來想推動的心臟醫學教育。

三、組織年輕化：希望成立一個年輕醫師工作小組，給40歲以下的主治醫師和總醫師們一個參與學會活動的舞台，讓學術氣氛更活躍。

過去台灣心臟學會和歐洲心臟學會、美國心臟學會、亞太心臟學會都有緊密的連結，陳文鍾表示，任內當然會繼續開各種的共同會議，除了到現場的實體會議或透過視訊會議，也將邀請國內外的一流學者在會議上演講，與國際密切交流。

陳文鍾出任敏盛醫療體系總院長後，為敏盛與台大搭建起一座橋梁，引入敏盛發展所需要的人才，也加強醫院的調度能力。陳文鍾近日再接任心臟學會理事長，致力培育人才，敏盛醫療體系與有榮焉。

醫師 台大醫院

延伸閱讀

研究揭吃含鉀食物有助心臟健康！營養師：台灣人3習慣致缺鉀

研究證實運動後多做1件事 降血壓、膽固醇效果加倍

3次大刀腸子沒了！羅時豐驚爆心臟有問題

兵役延長將啟動？ 國防部公告役男體位標準新規定

相關新聞

設廠題材退燒 22區房市降溫、橋頭減71%最多

永慶房產集團根據六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，統計今年1至7月六都房市交易表現，六都目前已多達22個行政區買賣移轉棟...

碰到總價天花板了？Q2購屋單價新高、坪數新低

根據最新聯徵中心資料顯示，今年第二季購屋總價連續兩季都站上1200萬元，雖然購屋總價並未再創新高，但並非房價修正，而是消...

買房總價到天花板了？購屋族越買越小、單價越買越高

根據聯徵中心資料顯示，今年第2季購屋總價，已經連續兩季都站上1,200萬元，平均購屋面積為43坪，面積創下2009年統計...

這區一天賣12間預售屋 房仲：小資首購天堂

桃園龜山房市買氣旺，根據桃園市不動產市場交易統計月報，自110年7月新制實施後至111年4月期間，龜山區預售成屋交戶數為...

要當「地表最友善二房東」大不易 弱勢租屋就是這麼難

房屋出租弱勢，就是這麼難！崔媽媽基金會上月推出「地表最友善二房東計畫」，由基金會開發並承租屋源，再轉租給弱勢房客。儘管基金會保證收租，並處理房客在居住過程發生的各種意外風險狀況，但過去一個月，只有三個房東找上基金會，願意釋出房子。

新增房貸利率衝上1.703% 連八月上揚 寫六年來新高

房市景氣趨緩，數據會說話。中央銀行昨（23）日公布，台灣銀行等五大銀行新承做放款，7月新增房貸利率飆上1.703%，較6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。