敏盛醫療體系總院長陳文鍾 當選心臟學會第28屆理事長

敏盛醫療體系今（24）日宣布，新任總院長陳文鍾當選中華民國心臟學會第28屆理事長，陳文鍾總院長為國際級心血管權威，到任後立即展開布局，持續強化敏盛醫院重症照護能力與醫療品質，並利用敏盛醫院與台大醫院及台大醫學院簽訂教研合作合約，引入台大專業醫療資源，為桃園鄉親提供更優質的醫療服務。近日，陳文鍾又接下中華民國心臟學會理事長職務，為國內心臟學術研究貢獻心力。

陳文鍾表示，接下心臟學會理事長的職務後，將承襲心臟學會前輩們打下來的基礎，並繼續聚焦在學術研究。未來會朝以下三個面向著手：

一、新學術研究的鼓吹：除了積極辦學會以外，特殊的不同是將來會由心臟學會每年的結餘提出來給台灣心臟學界做研究，以提昇台灣的學術品質以及台灣在國際學術的知名度。

二、學術教育：心臟學會每年都會舉辦超過50場以上的心臟醫學教育，未來發展的方向是做治療指引的制訂，讓所有的心臟科醫師都能齊一步驟來調整及提高治療的品質。另外還要跟心臟基金會合作，除了教育我們的專業醫師之外，還要教育我們新生代的國民，例如：提高高血壓的認知率。目前心臟醫學會較聚焦的是三高（高血壓、高血糖、高血脂），其中高血壓及高血脂是比較會忽略的疾病。此外，心肌病變、先天性遺傳心律不整的治療等，這類型的疾病雖然比較少，但是非常重要，也是未來想推動的心臟醫學教育。

三、組織年輕化：希望成立一個年輕醫師工作小組，給40歲以下的主治醫師和總醫師們一個參與學會活動的舞台，讓學術氣氛更活躍。

過去台灣心臟學會和歐洲心臟學會、美國心臟學會、亞太心臟學會都有緊密的連結，陳文鍾表示，任內當然會繼續開各種的共同會議，除了到現場的實體會議或透過視訊會議，也將邀請國內外的一流學者在會議上演講，與國際密切交流。

陳文鍾出任敏盛醫療體系總院長後，為敏盛與台大搭建起一座橋梁，引入敏盛發展所需要的人才，也加強醫院的調度能力。陳文鍾近日再接任心臟學會理事長，致力培育人才，敏盛醫療體系與有榮焉。