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易莎咖啡黃銘賢投資光焙若蔬食 明年進軍美國市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
易莎咖啡董事長黃銘賢從追求深入生活的咖啡後，跨界進軍蔬食餐飲，投資光焙若蔬食集團，明年打算進軍美國市場。黃淑惠攝
易莎咖啡董事長黃銘賢從追求深入生活的咖啡後，跨界進軍蔬食餐飲，投資光焙若蔬食集團，明年打算進軍美國市場。黃淑惠攝

易莎咖啡董事長黃銘賢從追求深入生活的咖啡後，後疫情時代不只是賣咖啡，還跨界進軍蔬食餐飲，投資光焙若蔬食餐廳，這家在蔬食界米其林豐蔬食評鑑指南二星餐廳，目前有4家店，明年最少展店5-10家店，最看重海外市場，美國市場會是展店布局的首要市場。

黃銘賢說，一天最容易吃無肉餐是早餐，所以擴大布局聚焦在早餐，再搭配蛋白植物肉。本來光焙若蔬食午、晚餐就很強，現在增加早餐及下午茶布局；期望能讓吃蔬食變的很潮，所以改變光焙若蔬食營運戰略，開始推出披薩跟漢堡產品，現在的植物肉已經發展的很好，是發展蔬食最好時間。

光焙若蔬食目前在台中、新竹、大直及現在的板橋店共有四家店，未來展店的速度會非常快，包括高雄、台南、彰化都是可以發展光焙若蔬食的城市，台北只有大直跟板橋，明年全台最少展店5-10家店，最看重海外市場。比爾·蓋茲登高一呼蔬食的重要性後，可以看出來蔬食發展會是全球餐飲的新趨勢。

黃銘賢認為，創新品牌本來的風險就比較高，路易莎已經有兩個品牌，近年來又有疫情變化，所以餐飲經營比較困難變化也很大，所以這個品牌決定要個人投資，先把品經營到獲利後，再來討論要不要引資路易莎。

疫情衝擊時光焙若蔬食影響比較大，但現在已經消費者已經全部回來了，最慘的時候業績只有2成，6月回到7成，7月回到8、9成，8月都維持在9成。

黃銘賢進一步表示，本來就想要投資蔬食商機，這是一個全新的市場，在全球餐飲會是一個新亮點，可以到全世界開店，最近已經美國非常流行，喜歡蔬食的人急速增加；經營路易莎也20年，知道品牌經營不容易，也因為品牌經營，所以貼近消費者，全力發展蔬食。

台灣的蔬食人口約3%-5%大部份是宗教素，長期只要一個人一周吃一天，或是一天吃一餐，最少有3-5倍的成長空間，這是一個生活態度，尤其，全球民眾都想要讓生活更好，動物飼養排放的二氧化碳量已經是全球重視的議題，再加上動物脂肪對於健康的影響比較大，也會造成環境生態的影響，讓地球更好、有善環境會是一個新趨勢。

路易莎全台的直營店在蔬食相關的產品已經賣的很好，又以植物肉引進後，銷售量比預期好，引進原本不會走進路易莎的族群，要吸引的並不是原來的族群，而是想要吃蔬食的消費者，單一個植物肉就提升15%的業績，並不是由肉食轉蔬食客群，而是增加新客群。

餐飲 疫情

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