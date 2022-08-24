看好大陸新能源車市場 富強鑫杭州新廠明年首季量產

看好大陸新能源車市場發展前景，以及輕量化、節能減碳、智慧智造等技術需求，富強鑫精密工業杭州新廠將於2022年底前完工，規劃2023年第一季起逐步加入量產。

富強鑫轉型「塑膠射出成型解決方案」，為滿足客戶在地化生產的需求，2019年斥資12億元赴大陸杭州灣增設新廠，並與既有的東莞、寧波兩廠，達到資源整合、完善布局智慧智造、以及塑膠射出成型機大型化等效益。

富強鑫表示，杭州灣新廠的土地面積為66990平方公尺，廠房面積達97792平方公尺，未來最大產能，是原有寧波和東莞兩廠的翻倍，不僅能優化交期與成本、提升設備產品價格的競爭，更有助於擴大「大型多色機」與「超大型兩板機」的接單動能，加上杭州灣新廠將同時投入，「智慧智造」、「全電機」、「水平對射多色機」及「兩板機」，完整複製台灣廠的生產線與技術力，提供客戶一站式購足且高附加價值的設備與服務，包括整廠智慧智造、技術支援、成型知識教育訓練等，以滿足不同產業，客戶多元化擴廠增產的需求。

富強鑫2022年上半年汽配業已占營收6成，受惠於新能源車市場規模持續放大，帶動富強鑫主要客戶，包括Tesla、比亞迪、斯坦雷、英利、堤維西、上汽、廣汽等，都加大資本支出，投入擴廠增產，帶動多色塑膠射出成型機的出貨。

展望未來，富強鑫表示，以目前的在手訂單來看，汽配產業的訂單能見度可達明年第二季，拉貨動能以多色機為最大宗，將有望創造台灣、東莞、寧波三廠的產能稼動率，持續站穩高檔滿載水位，挹注今年整體營運保持良好的成長態勢。