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惠明盲生首度港都獻唱「心內的彼首歌」熱情企業聲援

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「心內的彼首歌12」公益演唱會，將由惠明視障者教養院孩子擔綱演出。S.L.Band公益樂團提供
「心內的彼首歌12」公益演唱會，將由惠明視障者教養院孩子擔綱演出。S.L.Band公益樂團提供

由台中惠明視障教養院孩子擔綱演出的「心內的彼首歌12」公益演唱會，將於本月27日登場。在大高雄建築投資公會、高雄市建築經營協會及各慈善企業共同聲援下，將近500席座位索票一空，募得善款高達171萬5,000元，也讓人見識到港都的愛心，就跟豔陽一樣火熱澎湃。

近日國旅大爆發、觀光旅遊業漸見曙光，然而疫情期間募款困難的弱勢團體，卻只能在角落中微弱發聲。

位於台中市大雅區的惠明盲人福利基金會，附設「惠明盲童育幼院」與「惠明視障者教養院」，至今已有66年的歷史，是全台唯一照顧視障及多重障礙孩子的機構。

全台灣約六至七成的重度、極重度視覺障礙合併多重障礙的孩子都由惠明照顧，這些多重障礙的孩子不只視覺有障礙，包括肢體、智能、口語甚至精神都有障礙，每年自籌教養經費、募款作業艱難而沉重。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，愛心是沒有分別心的，就像惠明，沒有區域限制，接納了全國的多重障礙視障的孩子。

而在公會的熱情號召下，包括上揚建設、合心開發、台中龍寶建設、環綺國際貿易、九乘九文具、德冠企業、迅安捲門等愛心企業，紛紛支持聲援，善款共達170餘萬元，可暫解惠明視障者教養院燃眉之急，熱情港都的愛心，就跟艷陽天一樣迷人。

成團八年的S.L.Band公益樂團，成員中不乏企業經營者，多年來不僅將演出所得全數捐獻公益，更親力親為帶領惠明孩子們認真練習，成為自信成熟的表演團體。

合心開發執行長李正聰表示：「這些孩子在音樂上的成就，不是因為天賦，而是努力的成果！大家不必特別用愛心來看待，用專業來聽也是一場高水準的表演。馬克吐溫曾說：『善良是一種失聰的人聽得見，失明的人看得見的語言』，人人把握住及時行善的因緣。」

「心內的彼首歌」第12場感恩演唱會，將於本月27日移師中山大學演藝廳登台，希望透過孩子的故事及表演，讓各界看到這群在黑白視界中尋光的鬥士，如何綻放出美麗的彩虹，也歡迎各界愛心人士持續關注、小額捐款，讓惠明教養院的漫漫之路能持續向前。

視障 教養 演唱會

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