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京站小碧潭首度攜IKEA新店店 邀民眾命名小碧潭站商場

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
捷運小碧潭站商場營業至今滿三年，京站小碧潭店今（23）日宣布，與家具龍頭IKEA新店大店首度攜手合作，邀請民眾命名該棟商場。京站／提供
捷運小碧潭站商場營業至今滿三年，京站小碧潭店今（23）日宣布，與家具龍頭IKEA新店大店首度攜手合作，邀請民眾命名該棟商場。京站／提供

繼信義區成為全世界最密集百貨之後，另一個新興百貨聚落將在新店成形！京站小碧潭店今（23）日宣布，與家具龍頭IKEA新店大店首度攜手合作，邀請民眾命名該棟商場，蓄勢待發，加上明年誠品全台最大商場-新店裕隆城，即將登場，有望迎戰信義區。

位於捷運小碧潭站的共構大型商場「MeHAS美河市」，一棟為小碧潭站商場。2019年占地6,600坪的IKEA新店店，首先進駐，這是IKEA全台首間位於捷運共構的商場，目前也是IKEA北台灣第三大商場。

2020年捷運小碧潭站商場，迎來京站時尚廣場小碧潭店進駐。京站（2942）總經理柯愫吟表示，小碧潭店鎖定新店35萬位居民，除了新店之外，也囊括樹林、三峽等區域，以新店人第二個家為訴求，但觀察會員卡的會員組成時，發現滲透度還很低，持卡比例只占新店人口15%，等於平均六人只有一人持有。

她說，開幕至今，發現客人要來商場時，會很困惑，這棟商場到底是京站還是IKEA，所以與IKEA達成共識，希望能舉辦商場命名活動，讓民眾取名，讓在地人更有認同感，未來也會與IKEA串連舉辦活動，並且整合雙方的停車場。

IKEA主管坦言，新店店是IKEA少數非獨棟商場，也是全台IKEA唯一一家捷運共構的商場，不過營運至今，離預期目標還有一點距離。如今小碧潭站商場一到六樓零售全都到位，希望與京站一起重新介紹商場。

柯愫吟也提到，明年新店裕隆城即將開幕，小碧潭站商場有望與之共榮，百貨群聚效應，讓郊區民眾購物更方便，假日不用再開車到市區，可以滿足在地人需求。

她也提到，今年上半年獲利比去年減少，主要是因疫情升溫時，剛好都是大檔期，包括母親節和春節，7至8月份業績開始恢復，和2019年疫情前相比，已經恢復九成五，下半年是最重要的周年慶檔期，力拚較2019年成長。

IKEA 捷運 疫情

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