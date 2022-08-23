市場派龍邦持續買進泰山股份 持股已達39.9%

甫於日前揭曉的第24屆「2022保險信望愛獎」頒獎典禮，富邦金控旗下子公司富邦產險和富邦人壽可謂是最大贏家，一舉囊括17項獎項、7項優選，合計24個獎項，已連續5年創下獲獎數最多亮眼紀錄，尤其富邦人壽更11度榮獲《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」的殊榮，勇冠業界！

2022-08-23 16:02