市場派龍邦持續買進泰山股份 持股已達39.9%
龍邦（2514）今（23）日公告，代子公司保勝投資股份有限公司公告取得泰山普通股一年內累計達3億元，龍邦目前為泰山（1218）董事之一，若加上保勝，持股已達39.9%。
泰山去年改選，市場派龍邦取得兩席泰山董事，今年更是持續買進泰山股份，截至目前為止，龍邦持股泰山比例達31.8%，加上子公司保勝投資8.1%，持股泰山已達39.9%。
泰山去年全面改選董事，出現人事大洗牌，董座和總座換人做，董事長由原總經理詹景超擔任，並設立副董一職，由原董事長詹逸宏擔任，總經理為泰山負責大宗物資的資深副總經理蔡政達擔任。
泰山董事當選人名單，公司派拿下四席董事，兩席獨董。董事包括伸揚投資有限公司代表人詹逸宏、景勛投資實業有限公司代表人詹景超、鴻強股份有限公司代表人詹皓鈞、皇喬霖事業股份有限公司代表人尹章中，該公司所有人為泰山前董事長詹岳霖，獨董為李明輝、陳敏薰。
市場派龍邦，則由龍邦國際興業股份有限公司代表人劉偉龍及韓泰生拿下兩席董事，一席獨董為達朕法律事務所主持律師杜英達。
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