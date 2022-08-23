快訊

未報案也沒付贖金…外交部助逃離緬甸KK園區 台男自泰搭機返台

市場派龍邦持續買進泰山股份 持股已達39.9%

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導

龍邦（2514）今（23）日公告，代子公司保勝投資股份有限公司公告取得泰山普通股一年內累計達3億元，龍邦目前為泰山（1218）董事之一，若加上保勝，持股已達39.9%。

泰山去年改選，市場派龍邦取得兩席泰山董事，今年更是持續買進泰山股份，截至目前為止，龍邦持股泰山比例達31.8%，加上子公司保勝投資8.1%，持股泰山已達39.9%。

泰山去年全面改選董事，出現人事大洗牌，董座和總座換人做，董事長由原總經理詹景超擔任，並設立副董一職，由原董事長詹逸宏擔任，總經理為泰山負責大宗物資的資深副總經理蔡政達擔任。

泰山董事當選人名單，公司派拿下四席董事，兩席獨董。董事包括伸揚投資有限公司代表人詹逸宏、景勛投資實業有限公司代表人詹景超、鴻強股份有限公司代表人詹皓鈞、皇喬霖事業股份有限公司代表人尹章中，該公司所有人為泰山前董事長詹岳霖，獨董為李明輝、陳敏薰。

市場派龍邦，則由龍邦國際興業股份有限公司代表人劉偉龍及韓泰生拿下兩席董事，一席獨董為達朕法律事務所主持律師杜英達。

泰山

延伸閱讀

林佳龍：和陳時中討論 雙北捷運共組總公司

林佳龍批五泰只做輕軌格局小 侯友宜回酸：當部長時也認同

延伸五泰輕軌 新北將推動泰板輕軌串連軌道建設

菁英盃籃賽／戚本璿入教練團 泰山增添新元素

相關新聞

航運業上半年大賺逾5000億元 上市櫃賺破2兆近十年新高

受航運業、半導體及光電業等3大產業獲利大增，推升逾1600家上市櫃公司今年上半年營收達19兆4642億元、稅前盈餘2兆4...

第24屆保險信望愛獎揭曉：富邦產、壽險奪17獎肯定勇冠保險業

甫於日前揭曉的第24屆「2022保險信望愛獎」頒獎典禮，富邦金控旗下子公司富邦產險和富邦人壽可謂是最大贏家，一舉囊括17項獎項、7項優選，合計24個獎項，已連續5年創下獲獎數最多亮眼紀錄，尤其富邦人壽更11度榮獲《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」的殊榮，勇冠業界！

富強鑫新廠明年首季量產 車用訂單能見度佳

塑膠射出機廠富強鑫布局中國電動車市場，寧波杭州灣新廠預計今年底完工，2023年第1季起逐步量產，目前車用零配件訂單能見度...

商仲：7月商用不動產交易創今年新高 桃園最熱

信義全球資產公司統計，全台商用不動產7月交易總額為新台幣437億元，月增174%，年增158%，規模創今年單月新高，且交...

7月商用不動產交易達437億元 創今年來新高

根據信義全球資產統計，7月商用不動產總交易金額達437億元，月增174%、年增158%，交易規模創下今年單月新高，同時寫...

電力景氣燈號連3綠 台綜院：半導體已走過榮景

台灣綜合研究院今天公布7月整體產業電力景氣燈號，連續第3個月亮出代表「持平」的綠燈，並示警半導體業已走過高峰榮景，須留意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。