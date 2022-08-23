成數鬆綁台中買房竟越買越小 后里受惠中科奪成數王

根據金融聯合徵信中心最新統計，在房地合一上路後，台中貸款成數從70.53%增加到77.43%，購屋面積少6坪，其中在貸款成數上，后里、西屯、西區、東區、清水與大甲增幅超過一成，

而在購買面積上，西區、后里、東勢、南區、清水、潭子等區購買面積減少超過10坪。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，台中房市近年話題多，房價飆漲快速，資金快速匯集下，近六年來也讓銀行對台中另眼相看，貸款成數大幅提高。不過高房價之下，購買面積勢必變小，綜觀未來，民眾購屋可能有越來越小的趨勢。

綜觀聯徵中心的統計，住商不動產中區協理賴萬認為，在成數上，房地合一上路迄今，台中購屋熱度不減，除外界認為的投資盤外，自用換屋需求也是其中大宗。

在成數暴增區域上，值得注意的是，例如過去認為較邊陲的后里、大甲、清水與東區，風險高的西屯與西區，都因為中科三期逐漸打底、周邊工業區發展，山海線成形、三井Outlet等話題，區域能見度提高，加上新案林立，讓銀行另眼相看。

在購買面積上，由於房價排擠使用面積，讓買方含淚出手，特別如果買屋重屋齡，就更容易買得更小，相較於房地合一剛上路之時，台中房價相對親民，如今看來，想在台中買間適合的好宅，越來越不容易。

不過， 由於聯徵中心資料仍在第1季，大家房屋企劃研究室副理郎美囡說，近期銀行在放款態度上已經大不相同，特別是對於新重劃區往往更為保守，建議想要購屋的民眾，在下手前應該多比較銀行，並且詢問貸款成數，避免屆時貸款成數不足，還得賠上定金。