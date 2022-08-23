Hello Kitty繽紛列車最後巡禮活動 9月1日開跑

鐵道迷、Hello Kitty粉注意。全台唯一與國際IP結合的觀光列車「環島之星」，2019年首度攜手三麗鷗打造萌魅力爆發的「Hello Kitty繽紛列車」，不僅強化「環島之星」歡樂好玩的列車印象，更帶動載客數較前一年相比，有超過七成的大幅成長，首年即創下「環島之星」的銷售新高，客群更從家庭客、親子客和熟齡族群，擴展到更多年輕與輕熟齡族群，為觀光列車與國際IP結合的成功範例。不過，由於與三麗鷗的合約即將到期，將於10月30日卸下Hello Kitty塗裝彩繪，為回饋旅客長期支持，易遊網也特別推出「Hello Kitty繽紛列車最後巡禮」紀念活動，不僅首度推出限定段點的「體驗套票」，更祭出超過百支行程每人最高現折1,000元，想搭乘超可愛的Hello Kitty列車一定要把握機會。

「環島之星」向來以豐富行與自由行的套裝行程為主要銷售商商品，為讓更多旅客有機會體驗「環島之星」觀光列車的特色設施與服務活動，在最後巡禮期間，特別與台鐵申請「體驗套票」銷售，包含單程車票、景點門票與列車限定Hello Kitty聯名週邊商品（8吋絨毛玩偶或5吋絨毛吊飾），共有台北-礁溪、台北-花蓮、台北-台中、新左營/高雄-台東、台東-新左營/高雄、新左營/高雄-屏東、新左營/高雄-台中7大段點可供選擇，每人最低799元起。「體驗套票」搭乘日期為9月1日至10月28日平日出發（國定假日除外），每日限量10個席位，每人限購2席，即日起就可以預訂搶位。

套裝商品部分則精選北中南東超過百支行程，9月1日起週日~週四出發享限時折扣，豐富行每人現折1,000元，自由行和自駕遊每人現折500元優惠。想要到東台灣來趟親近山水的自由旅行，【環星之星˙花蓮自由行3天】提供五星級酒店和設計旅店的住宿選擇，每人折後最低只要3,750元起，就能安排一趟超值假期，絕對要衝一波。

想安排趟親近自然的綠色行程，【環星之星˙溪頭森呼吸自駕遊2天】前往溪頭森林遊樂區，探訪溪頭神木，擁抱山林享受芬多精森林浴，含飯店住宿與租車每人折後3,680元起，超級划算。此外，經典人氣一日體驗【環星之星˙花蓮太魯閣一日遊】含來回車票與在地遊程，平日出發售價2,999元，10人成行再降1,000，每人最低1,999元就可輕鬆出遊。

喜歡無腦出遊的旅客，可選擇食宿行遊全包的豐富行商品，單一縣市深度玩或是跨縣市的環島遊通通有。人氣行程有【高鐵x環星˙台南西拉雅+玉井芒果冰+後壁俗女村2天】，造訪近期熱度攀升的仙境西拉雅風景區，朝聖台劇《俗女養成記》經典取景地-後壁聚落，品嚐玉井芒果冰等行程，每人折後8,900元起，再升等專車服務，不與其他旅客共乘更安心。

若想體驗一次暢遊東、南台灣的經典環島遊行程，推薦【環島之星˙台東知本金聯+台南3天】，安排太麻里賞金針花或體驗鹿野採果作醬活動，以及造訪最美國定古蹟「台南山上花園水道博物館」、化石博物館「左鎮化石園區」和台南小吃集散地國華街等景點，入住「知本金聯世紀酒店」Hello Kitty主題房以及「台南老爺行旅」或「台南桂田酒店」，每人折後13,500元起。

廣受消費者喜愛的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，於這兩年疫情期間，累積服務近15萬名旅客，為旅客體驗差異化國旅的人氣選擇。雖然Hello Kitty即將卸下階段性任務，讓許多鐵道迷、Hello Kitty粉備感不捨，但陪伴大家旅行的點滴回憶將永存心中。