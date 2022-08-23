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外界關注高層人事 王光祥：將持續找尋各界優秀人才

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導
大同董事長王光祥。報系資料照／記者曾原信攝影
大同董事長王光祥。報系資料照／記者曾原信攝影

大同公司（2371）上周總經理請辭之後，昨（22）日大同公司公告，該公司總經理一職，董事會決議由副董事長王金來暫代，今（23）日大同再發出新聞稿表示，董事長王光祥聲明指出，將持續積極自各界尋求優秀人才，為大同公司創造更好的營收與前景。

上周18日大同公司原任總經理蔡維力請辭之後，該公司昨日公告，總經理職務暫由副董事長王金來暫代。

今日大同公司表示，已於8月22日董事會通過並公告，由王金來副董事長暫代大同公司總經理一職。

同時，大同公司董事長王光祥也透過公司發出聲明表示，王金來副董事長熟稔公司集團各項業務的發展，且於子公司精英電腦擔任總經理及副董事長。公司面對高級主管待補的空缺，基於前瞻性的思考與願景，將持續積極自各界尋求優秀人才，為大同公司創造更好的營收與前景。

大同 營收 願景

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