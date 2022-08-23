20萬人湧入南崗工業區 竟然只為了「半山夢工廠」

「台灣收納大王」樹德企業投資逾25億元、歷時10年籌劃，在南投南崗工業區半山腰上打造的「半山夢工廠」，預訂12月23日開幕營運。樹德企業董事長吳宜叡表示，夢工廠7月初試營運以來，累計已吸引20萬人次參訪，儼然成為中台灣最熱門的觀光景點。

值得注意的是，這座號稱全球最大的觀光工廠，室內開放面積達5,086坪，幾乎是一座中型的百貨商場。

而夢工廠內匯集有台灣Google Office之稱的樹德企業總部、工業4.0智慧工廠，並結合冒險體驗設施、土地文化藝術、台灣隱形冠軍品牌、在地小農青創，以「全體驗、全教學、全互動、全育樂」四大訴求，打造全新型態的觀光學旅工場。

1969年創立的樹德企業，公司資本額2.3億元，目前旗下自有品牌包括「樹德Shuter」重工收納、「Livinbox 」居家文創收納，以及「Oneu」3C智慧收納等，年營業額超過10餘億元，可說是台灣中小企業成功的縮影。

樹德創辦人吳景霖，創業前為台中樹德工專（修平科技大學前身）的老師，感念樹德所蘊含的「樹信立德」精神，因此將公司名稱定為樹德企業。

今年47歲的吳宜叡，明道中學美工科畢業後，提早入伍在金門特種部隊服役，退伍後遠赴英國留學，並陸續拿下行銷與設計雙學士學位，以及倫敦藝術大學研究工業設計碩士學位。

20年前，吳宜叡返台展開二代接班之路，工業設計出身的他，對產品的研發設計相當投入，全公司280多名員工中，設計研發部門就占了20人，並由他帶頭向前衝。

吳宜叡指出，成立53年的樹德，始終堅持台灣產銷、築夢世界品牌，透過不斷的新產品研發、國外參展，以及在海外設立分公司，讓樹德的產品行銷全球70個國家，市場版圖持續擴大。

樹德2021年初將總部自台中烏日區，搬遷至南投南崗工業區「半山夢工廠」。此案從擘劃、動土到完工耗時10年，以製造本業結合觀光工廠、商場的全新消費型態和台灣民眾對話。

吳宜叡說，為了讓夢工廠成為一個蘊含永續、美學與人文三者共融的綠色工廠，成為近10年來，最快樂同時也是最勞心的事。

工夢廠計畫啟動以來，凝聚來自世界各國的設計能量，包括集結五大洲、超過10個國家、38個團隊跨界合作，並取得美國綠建築國際標準LEED、台灣綠建築標章EEWH等。

這座夢工廠，擁有世界唯一的「灣島文化館與世界南島中心」展演場域，工廠挑空區採用奧地利雲杉實木建置30.8公尺、10層樓高的巨大「生命樹」，是整座夢工廠的精神象徵。

至於為何會規劃灣島文化館？吳宜叡表示，八年前無意間讀到英國週刊「Natural」，於2000年2月17日發表的一篇文章，標題為《台灣獻給世界的禮物》，作者是加州大學洛杉磯分校地理學教授買德．梅森．戴蒙，其對台灣極為推崇。

他說，台灣的南島語、農耕和粗瓷，是當時台灣獻給世界非常寶貴的禮物；其中的南島語系範圍西至非洲馬達加斯加，東至智利海外的特殊領地復活島，南至紐西蘭，北至夏威夷，涵蓋菲律賓、印尼、馬來西亞、紐西蘭、東加群島、夏威夷等國家或地區。

這篇文章，啟蒙了原本只專注於品牌美學行銷的吳宜叡，經過多年的研究，進一步提出南島文化應該正名為「灣島文化」，並決定成立半山夢工廠「灣島文化館」，希望讓台灣人了解屬於台灣真正的故事，還原寶島最初、南島原鄉該有的面貌。

走進夢工廠，映入眼簾的是約10層樓高、長達386公尺的「生命樹環樹步道」；全台室內最高20公尺「全面啟動夢境」攀岩牆、「爬上生命樹」攀樹體驗，以及10秒垂降30公尺的「樹心跳到底」等三項勇氣體驗活動。

而夢工廠地下一樓的主題為「樹下休憩」，訴求生活美學與設計體驗，規劃有食農市集、文創手作、餐廳、風格選物、生活良品、質感伴手禮及親子主題館等，現階段進駐廠商已近40家。

地上一樓為「灣島廣場」，訴求樹下生活，規劃有灣島廣場、假日市集、主題餐廳、咖啡書屋、TMRA黃金四小舖等；同時展示塑膠射出成型產線，從產品原物料、設計、生產、組裝、包裝一條龍等製作過程導覽。

三樓為獨立營運空間，規劃有空中綠廊、眺望平台、輕食咖啡、養生會館及健身俱樂部等；五至六樓為鈑金製品產線；八樓為樹上採果，主要引進製造台灣隱形冠軍，目前進駐廠商有鐵碳、歐都納、歐印精品、V-TEX、樹德收納旗艦店等。