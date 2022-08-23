預售市場暴冷 全台成交腰斬、台中量縮7成

信義房屋（9940）統計預售實價揭露件數資料，去年第四季景氣高峰時，每月預售揭露的件數可達1.2萬件，單月成交金額達1700餘億元，今年上半年市場明顯出現降溫，6月的揭露件數只剩下五千餘件，與去年第四季景氣高峰時的單月交易水準，呈現腰斬的量縮市況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，數據反應近月市場買氣受到疫情、政策影響，出現大幅降溫跡象。

曾敬德表示，實價揭露2.0上路之後，預售案揭露更為即時，從揭露的數量也可以看出一手市場的交易市況，統計顯示這波景氣高峰落在去年9月到12月，單月揭露都可達到1.2~1.3萬件，不過就在預售禁止換約政策開始被討論後，投資買盤退縮，加上後續疫情等影響，一手市場的交易量也呈現明顯萎縮。

統計顯示，去年的9~12月每月的預售揭露件數都達1.2萬件以上，今年前六月則件數都不到一萬件，六月還量縮至5千餘件。若與去年9月市場最熱的時候相比，台中（2812）市今年6月剩下646件，而去年9月台中市揭露件數高達2948件，量縮幅度超過7成。

南二都量縮跡象也很明顯，包括台南市六月剩572件，較去年九月量縮57%，高雄市六月剩633件，較去年9月量縮6成；較為穩定的則是新北市與桃園市，研判區域應是自用買盤需求較穩定，新北市6月揭露1058件，較去年九月量縮39%，桃園市則是量縮47%。