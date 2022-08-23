第24屆保險信望愛獎揭曉：富邦產、壽險奪17獎肯定勇冠保險業

甫於日前揭曉的第24屆「2022保險信望愛獎」頒獎典禮，富邦金控旗下子公司富邦產險和富邦人壽可謂是最大贏家，一舉囊括17項獎項、7項優選，合計24個獎項，已連續5年創下獲獎數最多亮眼紀錄，尤其富邦人壽更11度榮獲《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」的殊榮，勇冠業界！

富邦：持續堅守崗位，讓保險成為安定社會的力量！

據了解，《世界金融雜誌》是英國專業財經媒體，每年針對全球金融保險業界具有重大經營成就或是創新表現的企業進行評比；針對此次富邦人壽已是第11度贏得「台灣最佳保險公司」肯定，創下壽險業界獲獎紀錄，評審團表示：「富邦人壽透過靈活的企業應變策略和營運機制，加上『以客為中心』的服務理念，同步掌握市場趨勢，並迅速反應、推動產品及服務創新，持續滿足客戶多元需求，成功獲得廣大客戶信任，儼然已為後疫情時代的產業創新者及領導者。」

對於此次獲獎，富邦產險和富邦人壽的大家長都發表了誠摯的感言；其中，富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險未來將持續協助客戶強化ESG風險管理，以實際行動支持永續潔淨能源發展，並落實低碳營運，成為同時擁有碳標籤和減碳標籤雙標籤認證的產險公司。另一方面，積極推動綠色產業發展和傳統產業轉型升級，領先同業與共享機車業者合作開發共享機車業保障保險，支持台灣電動機車發展。

至於富邦人壽總經理陳俊伴的致詞除了感謝主辦單位現代保險教育事務基金會籌辦及評審的肯定外，尤其已連續第3屆獲得「年度最佳壽險公司」殊榮及多項大獎；更值得一提的是，自民國99年以來已是連續第12屆連續獲得「最佳保險專業獎」和「最佳社會責任獎」的殊榮肯定，今年在新冠肺炎疫情影響下，將持續堅守崗位，讓保險成為安定社會的一種力量。