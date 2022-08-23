一手市場轉冷…預售揭露件數連三月量縮 較去年高峰腰斬

今年上半年預售市場大降溫，據信義房屋統計方預售實價揭露件數資料，今年預售件數自3月開始就逐月遞減，6月揭露件數只剩下約5289件，與去年第4季景氣高峰的單月交易水準相較，幾乎呈現腰斬的量縮市況，反應出近月市場買氣受到疫情、政策、高房價影響，出現大幅降溫跡象。

統計資料顯示，去年第4季景氣高峰時，每月預售揭露的件數可達1.2萬件，單月成交金額達1700餘億元，觀察今年上半年，每月件數都不到一萬件，6月甚至還量縮到5千多餘件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，實價揭露2.0上路之後，預售案揭露更為即時，從揭露的數量也可以看出一手市場的交易市況，統計顯示這波景氣高峰落在去年9月到12月，單月揭露都可達到1.2~1.3萬件，不過在預售禁止換約政策開始被討論後，投資買盤退縮，加上後續疫情等影響，一手市場的交易量也呈現明顯萎縮。

若與去年9月市場最熱的時候相比，台中市今年6月剩下646件，而去年9月台中市揭露件數高達2948件，量縮幅度超過7成；南二都量縮跡象也很明顯，包括台南市6月剩572件，較去年9月量縮57%，高雄市6月剩633件，較去年9月量縮6成；較為穩定的則是新北市與桃園市，研判區域應是自用買盤需求較穩定，新北市6月揭露1058件，較去年9月量縮39%，桃園市則是量縮47%。