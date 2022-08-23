7月商用不動產交易達437億元 創今年來新高

根據信義全球資產統計，7月商用不動產總交易金額達437億元，月增174%、年增158%，交易規模創下今年單月新高，同時寫下統計以來，單月交易規模歷史次高紀錄，其中，以桃園市交易規模最多，佔全台45%，總金額逾200億元。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，後疫情時代加速全球產業鏈重組，電商、物流、智能產業的投資力道加強，加上台商回流，持續有新建、擴建廠房的需求，讓工業地產需求持續強勁，同步還有政府政策桃園航空城計畫助攻，吸引企業前往獵地，是七月商用不動產市場熱度衝高的主要原因。

統計資料顯示，今年7月商用不動產交易量達437億元，較上月交易金額159億，月增174%，也較去年同期交易金額169億，年增158%，單筆交易金額逾50億的交易件數達4件，除了桃園航空城土地交易外，內科也有整棟交易，為中國人壽以83.5億買下精英電腦總部大樓。

7月交易熱區多集中在桃園市，交易金額199.69億，信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍分析，交易熱絡主因為桃園航空城計畫，挾緊鄰桃園機場國門的交通優勢，加上產業園區大型開發計畫利多，吸引包括星宇航空、統一超、健策精密等知名企業前來獵地，其中星宇航空以89.57億元，取得桃園航空城優先產業專用區43,524.31坪土地，為7月單筆最高金額的交易。

觀察7月商用不動產交易買方結構，主要為科技運輸產業，佔七月總交易量三成，顯見於後疫情時代，企業因應外部環境重新調整事業布局，加大對電商物流、雲端智能等領域的投資力道，產業升級持續有興建或擴大廠房需求，進而推動國內商用不動產交易。