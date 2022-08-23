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台塑生醫捐千萬 助打造全台最大玩具共享園區

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑生醫暨王長庚公益信託加碼捐贈1,000萬元，助玩具圖書館打造全台最大玩具共享園區，預計今年底動工。台塑生醫提供/照
台塑生醫暨王長庚公益信託加碼捐贈1,000萬元，助玩具圖書館打造全台最大玩具共享園區，預計今年底動工。台塑生醫提供/照

台塑生醫暨王長庚公益信託與台灣玩具圖書館協會，於今（23）日上午，假楊梅玩具共享園區預定地，共同舉辦「Formosa祖孫共玩趣」活動，現場提供各種祖孫共樂的闖關遊戲與體驗課程，吸引超過200組祖孫家庭到場參與，桃園市長鄭文燦也親臨現場與民眾同樂。台塑生醫暨王長庚公益信託更加碼捐贈1,000萬元，助玩具圖書館打造全台最大玩具共享園區，預計今年底動工。

台塑生醫董事長王瑞瑜於出席活動時表示，我們與玩具圖書館合作兩年半來，累計至今(2022)年上半年，已經回收16.6公噸的二手玩具，後續藉由免費申請平台，讓需要玩具的社福與公益團體申請領用，累計已發送7,490公斤的二手玩具。在這過程中我們看到二手玩具回收後的無限可能，像是現場可以看到有五顏六色的甜點椅，這些椅子的原料都是從彰化二手玩具物流中心回收回來的玩具再生製成的，大家可以去試坐看看。

玩具圖書館理事長葉國芳亦指出，長期以來藉由回收二手玩具，致力於推廣資源再利用與關懷服務；玩具不只是帶給小朋友歡樂的物品，更是能促進祖孫情誼的工具，具有全齡共玩的特性，趁著一年一度的祖父母節，藉由與台塑生醫暨王長庚公益信託共同辦理的這次活動，希望告訴社會大眾，要更重視家庭祖孫世代的互動與關懷祖父母。

葉國芳表示，很感謝南亞公司將這塊土地出售給玩具圖書館，讓我們可以在這打造出全台最大玩具共享園區。2020年時，甫與台塑生醫暨王長庚公益信託在彰化成立中部最大二手玩具物流中心。如今，為持續提供玩具回收、分類與發送服務，計畫將園區打造成北部最大二手玩具物流中心，並規劃長者與幼童的托育空間，達到長幼共托的目標，期待今年底就可以看到園區動土興建，盡早提供民眾更完善的服務。

另外，王瑞瑜在聽完玩具共享園區計畫後，相當認同玩具圖書館的看法，也瞭解到這幾年疫情與景氣的關係，募款情形不如預期順利，所以特別加碼捐贈1,000萬元，讓園區能在今年底順利開工，盡早提供關懷服務。葉理事長也特別感謝王董事長大力支持，並致贈感謝狀，為這次活動畫下完美句點。

台塑 長庚

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