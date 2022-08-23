謝金河吃驚 天龍國人口輸給台中高雄

國發會發布最新報告，顯示我國人口老化速度加快，勞動力也加速老化中。據國發會推估，今年15至64歲工作年齡人口有1,630萬人，其中45至64歲中高齡已占43%，至2070年時，工作年齡人口將砍半，僅有776萬人，另預估出生數約為13萬至14萬人，較去年減少1至2萬人。

謝金河在臉書上以「台灣不可承受之重：人口流失的危機」為題發文，表示上週聽到台中市長盧秀燕在專題報告中指出，台中市已經是全台第二大的都市，讓他驚覺原來六都的人口數正快速發生變化。

「讓我感到吃驚的是台北市已經成了六都中的第四都。」謝金河說，按照六都人口數到今年七月的統計，新北397.468萬人高居首位，台中市280.09萬人居次，高雄市272.29萬人排第三，而台北市剩下246.44萬人，已落居第四。桃園市以226.68萬人，排第五，台南市有185.07萬人，居第六。

謝金河表示，按照既定的印象，台北市應該是人口數第二的城市，在六都居新北之後，如今台中市，高雄市都超過台北市。

他分析，台北市從2015年起，人口持續減少，7年流失人口19萬7,854人，除了自然死亡外，也可能與台北市高房價，台北居大不易有關。台中市則一直都是人口淨增加的都市，一直到去年才出現淨減少7155人。台中市人口逼近300萬人，都會格局也可能出現更大的變化。而桃園的移居人口最顯著，這是雙北的外溢效應。

謝金河認為，這幾年大南方計劃落實，北漂現象已緩和，雙北人口都出現淨減少，台南、高雄就業機會增加，人口流失現象也會有改善。產業、房價及地方首長政策都影響人口的流動，但更重要的是少子化的人口淨減少問題，這才是台灣真正的國安危機。