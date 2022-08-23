鐵路地下化掀中壢房市巨浪 房價4年漲80%

東森房屋統計中壢區鐵路地下化後，三處火車站周邊800公尺，5至10年電梯大樓近四年房價，三站單價均逐年穩定揚升，內壢火車站漲幅80%最多，中壢火車站、中原火車站也有73%、61%漲幅。

東森房屋中壢中原大學店長鍾季霖表示，地下化交通完竣帶動中壢整體房價，加上大型購物商場進駐，除了引在地客買盤，台北客、竹科客及商務客也不少，自住約占七成，投資占三成，「房市巨浪一波接著一波」。

他表示，中壢擁成熟商圈、交通利多等優勢，近年推案量激增，預售指標性建案已站上四字頭。

年輕購屋族建議可參考中壢火車站周邊的屋齡十年以上的中古電梯大樓，當地就業機會多、生活機能好，統計該區域周邊800公尺實價登錄近半年屋齡十年以上成交單價落在24.5萬元，相較新成屋及預售建案房價親民許多。

另外中壢運動公園面積約72.9公頃，環繞環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等，預計明年完工，市府規劃住宅區、商業區、加油站專用區、宗教專區，公共設施包含公園、兒童遊樂場、綠地、體育場、停車場、學校、機關等。