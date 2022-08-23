新天龍國預售屋半年漲15% 最狂是這個鄉

竹北預售案又見排隊搶買，引起大眾對於竹北房市關注，台灣房屋統計新竹縣市預售屋實價登錄交易資料，半年就漲了15%，其中新竹市從平均一坪32.9萬，今年賣到39.7萬元，漲幅達20%，新竹縣均價從每坪30.1萬漲到34.3萬，增幅也有14%。

進一步觀察，新竹縣近半年漲幅最大的是芎林鄉，去年下半年一坪25.7萬，但今年上半年因「太睿境」賣出不少4字頭的高價，使均價直逼39.6萬元，平均漲幅逾四成；新竹縣焦點竹北市今年單價43.1萬，較半年前漲了7.5%，漲幅反而沒有想像中大。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，立法院可能在9月排審平均地權條例修正案，對預售屋祭出轉售限制，因此今年下半年起各地推案量減少，預售案場買氣也明顯趨緩。

竹北仍掀熱賣，主要是竹科發展蓬勃，2021年整體營收金額達1.59兆元，從業人員人數逼近17萬人，近年包含台積電（2330）在內許多園區大廠，這兩年都大幅調漲薪資，竹北人平均年所得近150萬，成為全台收入第一名的行政區，頗有新天龍國之勢，購屋實力堅強。

另外，今年六月聯發科（2454）簽下竹北高鐵特區的「新竹專二地上權案」，預計2027年完工；智邦（2345）、緯創（3231）等科技大廠也將進駐竹北AI智慧園區，科技人才將持續湧入，但是竹北開發面臨飽和，房市供需失衡，才會導致高價搶房的現象。

觀察竹北實價登錄，排除一樓交易，今年最高價的預售案為興隆路上的水岸宅「極至惠友」，18樓賣出65.9萬的單價，位於縣政府公園第一排的景觀宅「新業京御苑」，25樓也賣出65.5萬的高價，顯示竹北精華區的新案幾乎都坐穩五字頭，高樓層也有六字頭的身價。

台灣房屋竹北文化直營店店長陳熒竺表示，不少購屋者都是總價考量，竹北高鐵站區的小坪數，低總價案件稀缺，因此在預期漲價的誘因下，少數低總案確實可能造成市場關注。

不過搶購潮還是屬於個案現象，尤其今年下半年起，多數自用型購屋者出價趨向理性，目前高鐵、縣一、縣二仍是市場首選，主流產品以總價1500萬左右，2-3房的產品為主，也因為供給有限，買氣逐漸外擴，包括寶山、茄冬和芎林，不少透天產品，近年買氣也頗高。